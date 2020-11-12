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台產疫苗徵2萬受試者 首日逾6000人申請

台灣新聞組／台北12日電
為加速台灣藥廠研發新冠肺炎疫苗進度，指揮中心11日公開招募2萬名疫苗臨床試驗自願者，申請情況踴躍。（記者許正宏／攝影）
為加速台灣藥廠研發新冠肺炎疫苗進度，指揮中心11日公開招募2萬名疫苗臨床試驗自願者，申請情況踴躍。（記者許正宏／攝影）

為加速台灣藥廠研發新冠疫苗進度，指揮中心昨天公開招募國產疫苗第二期臨床試驗2萬名受試者，創台灣疫苗研發史首次由中央號召志願者先例。依過去經驗，受試者至少可領8000至1萬8000元台幣（約278至625美元）補助，即起至11月30日開放登記，截至登記首日晚間10時已累積超過6200人申請。

國光、高端及聯亞等台灣三家藥廠新冠疫苗研發時程均已進入第一期人體臨床試驗，食藥署署長吳秀梅說，國光有望於12月底展開第二期臨床試驗，比照各國二、三期臨床試驗結合執行，每家至少需3500名受試者，因此透過政府力量加快募集時程。

衛福部食藥署建立「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，徵人消息公布不到半小時已有上百人登記，指揮中心指揮官陳時中昨感謝民眾熱心參與。他也說，登記不等於成為受試者，將視研發廠商評估而定，每家藥廠執行3500人試驗，其中3000人接種疫苗為實驗組，500人不接種為對照組，明年第二季末國產疫苗如能上市、接種，對照組將列為優先施打對象。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，受試者如因接種疫苗出現不良事件，配合試驗單位醫院將無條件提供所有醫療照護，業者也會為受試者投保，萬一疫苗造成身體危害可負責理賠相關事項。

對於衛福部食藥署「創舉」，高端疫苗執行副總李思賢表示樂觀其成；國光生技發言人潘飛說，若僅由業者自行召募3000名受試者，恐需耗費半年以上才能完成。聯亞則找好臨床試驗公司，洽談第二期臨床試驗計畫，是否從平台收案，將與合作臨床試驗公司討論。

疫苗 台灣 陳時中

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