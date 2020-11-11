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輝瑞BNT疫苗 醫師：台灣恐怕只能分到300劑

台灣新聞組／台北11日電
輝瑞藥廠傳出研發新冠疫苗重大突破，在紐約全球總部外，公車站牌貼出新冠肺炎篩檢的廣告。（美聯社）
輝瑞藥廠傳出研發新冠疫苗重大突破，在紐約全球總部外，公車站牌貼出新冠肺炎篩檢的廣告。（美聯社）

美國輝瑞藥廠和德國夥伴BioNTech（BNT）新冠疫苗第三期臨床試驗保護效力達九成，美國有望今年底開打；但專家悲觀預估，藉由COVAX平台能拿到的疫苗不多，台灣感染權威、台大兒童醫院院長黃立民甚至說，「恐怕只能爭取兩、三百劑」，台灣最快要等到明年下半年才能施打。

莊人祥：有望明年首季購得

但中央流行疫情指揮中心指揮官發言人莊人祥昨天表示，台灣仍有機會透過COVAX平台在明年第一季購得該疫苗。衛福部長陳時中也說，輝瑞／BNT的疫苗仍有希望取得，台灣目前仍在名單內，但預防效果是否達到九成要等正式報告出爐再討論。

至於如何估算出台灣只能搶到兩、三百劑？黃立民並未多加解釋。莊人祥表示，不確定數字是如何算出來的，「大家不要太認真」，相信COVAX不會因政治或台灣疫情趨緩，而影響疫苗分配進度。

蘇益仁：購買疫苗畫地自限

針對台灣東洋代理該疫苗來台於日前破局，前疾管局長蘇益仁表示，台灣摻雜太多政治因素，連購買疫苗也畫地自限；東洋提不出完整授權證明，這不該是「買不成」的理由，台灣如真有心購買此疫苗，大可由政府直接帶頭，與東洋一起跟德國藥廠談細節。

蘇益仁說，除由東洋代理，指揮中心規畫透過COVAX可以取得輝瑞／BNT疫苗，但最後分配疫苗時，同樣會經過亞洲代理商（上海復星醫藥集團）協助分配，仍需與最不喜歡的中國打交道；台灣在購買新冠肺炎疫苗之初已畫地自限，若要徹頭徹尾避開中國，最後台灣恐怕無法買到進口疫苗，得仰賴國產疫苗。

想加速輝瑞／BNT疫苗來台時程，黃立民認為，最簡單又直接的方法就是重啟政府與台灣東洋的對話，由東洋代理採購，最重要的是政府需給出一個有信譽價錢，讓德國廠了解台灣欲購買疫苗的高度意願。

台製3疫苗 拚年底二期試驗

輝瑞／BNT疫苗傳出利多，但仍有不少研發中的疫苗值得期待。食藥署藥品組副組長吳明美表示，全球有150多支疫苗處於動物實驗階段，進入臨床試驗的47支中有10支進入第三期，台灣三藥廠皆在第一期臨床，安全性未被通報有嚴重不良反應，力拚年底前進入第二期臨床試驗。

吳明美說，國光進度最快，第一期臨床試驗已打完第二劑；聯亞與高端預計下個月讓受試者打完第二劑，並展開對受試者體內抗體監測，若能在12月31日核准第二期臨床試驗，政府將補助最高3億台幣，三家藥廠應該都會趕在年底前完成申請。

疫苗 台灣 德國

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