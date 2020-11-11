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專家：台政策規畫不良 疫苗研發慢半拍

記者楊雅棠／台北11日電
輝瑞藥廠製作的新冠肺炎疫苗示意圖。（路透）
輝瑞藥廠製作的新冠肺炎疫苗示意圖。（路透）

政府與東洋談判破局，在國際搶疫苗競賽再度退回原點。專家痛批，此事顯示台灣疫苗政策無妥善規畫，建議現階段應盡快取得國際疫苗，以縮短居家檢疫時間，才能重啟經濟活動。

中華民國防疫學會理事長、中國附醫感染科醫師王任賢直言，台灣疫苗政策沒有妥善規畫，導致國產疫苗研發速度慢半拍、跟不上需求，未來研發出來恐怕也搶不到市場，建議調整疫苗策略，將國產疫苗放在後期，短期內應專注於搶購國際疫苗。

王任賢認為，台灣應搶足3000萬劑，讓大部分民眾接種第一劑，至於COVAX平台的疫苗，無法在短期內取得，可作為追加的第二劑疫苗。

台大公衛學院兼任教授金傳春表示，政府不應只扶植國內疫苗廠商，應籌設科技研發組，蒐集國際疫苗相關數據，包括產生的免疫效價、保護力多久、副作用等，作為搶購疫苗及入境解封、給予免除多少天隔離等重要參考。

國民黨智庫國家政策研究基金會昨天邀請專家學者，針對新冠肺炎疫情入境解封與商業泡泡等議題舉行座談。國民黨立法院黨團總召林為洲指出，靠政府紓困方案，旅遊業和交通業還能苦撐一陣子，但現況看來，疫情還不會結束，恐得依靠疫苗，民眾自由行動後才能讓經濟復甦。

疫苗 台灣 疫情

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