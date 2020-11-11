台灣專案式經濟泡泡 首例獲准

專案式「經濟泡泡」申請出現首例，經濟部長王美花昨日證實，只有數個人來台、快閃三天、免隔離。 （本報資料照片）

「經濟泡泡」申請出現首例，經濟部長王美花昨（10）日證實，目前已有一投資台灣 指標性的美商電子大廠，將成為首例透過「專案申請」來台的案件。王美花強調，申請案須有必要性、急迫性、不可取代性及對台灣經濟有重大貢獻四項條件，歡迎廠商來提報申請。

經濟部官員透露，該申請案件是認真要投資台灣的企業高階人士，僅數個人來台、快閃三天、免隔離，不過案件相關資訊屬商業機密，不便透露是哪家廠商。

因新冠肺炎疫情持續，世界各國仍封鎖邊境 ，為降低對經濟衝擊、維持必要的商務往來，國內出現所謂「商業泡泡」或「經濟泡泡」的倡議，經濟部也在10月向中央流行疫情指揮中心提出相關提案。

王美花昨出席「2020經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮」活動致詞指出，已有首例通過專案申請來台免隔離的商務人士，本案例是電子業廠商，經濟部以最快速度提出申請，並將非常完善的計畫提報給指揮中心，也獲得指揮中心通過。

王美花表示，各國邊境管制措施已實施多月，而台灣是生產、貿易大國，若無法與國外客戶面對面交涉，會有很大障礙。近來經濟部一直在尋求解決之道，因此經濟部向指揮中心提到，希望能在原來草案裡的「專案申請」，也開放讓有必要性的商業活動案件，可透過專案申請快速來台洽商，但她特別說明，此「專案申請」不宜稱「經濟泡泡」，因經濟泡泡是兩個國家間的事。

王美花表示，經濟部大約在兩周前向指揮中心提出「專案申請」的概念，指揮中心表示須對案件的必要性、急迫性、不可取代性、對台灣經濟有重大貢獻來整體考量，並要求商務人士在台期間，經濟部須全權督導，一有閃失，就須負全責。

王美花也向廠商喊話，有相關需求的企業，若符合上述狀況，歡迎向經濟部申請，工業局、投資處都願意擔任監督者（supervisor）的角色，來向指揮中心提報。