機車撞上起火 轎車無感駛離

一輛機車在北市中華路撞上對向轎車，機車燒成廢鐵，轎車駕駛未停車逃逸。(記者李隆揆／翻攝)

52歲莊姓男子昨天清晨騎機車行經路口，撞上對向違規左轉盧男駕駛的銀色轎車，莊摔車倒地滑行，左手、左胸骨折，機車燒成廢鐵，盧未停車逃逸；警方7小時逮人，發現他右側車門嚴重凹陷，盧卻說「不知道被撞」，警詢後依公共危險、過失傷害罪嫌送辦。

警方調查，莊男昨天清晨5時許騎車沿中華路北往南行駛，行經成都路口時，1輛銀色汽車 在左轉燈號未亮時就從對向車道左轉成都路，莊男閃避不及，直接撞上汽車右側，連人帶車倒地滑行，機車因與地面劇烈磨擦，瞬間起火。

肇事銀色汽車遭大力撞擊，右側車體大面積凹陷，卻只在一旁停等幾秒鐘，就朝成都路東往西方向離開。

警、消獲報到場撲滅火勢，但機車已燒得面目全非，只剩骨架；莊男經送醫左手、左胸骨折，沒有生命危險，就醫觀察。

警方根據車號迅速查出車主，車主供稱借給友人盧男使用，盧男肇事後一路開回台北市大同區住處睡覺，警方昨天中午登門找人，他竟供稱當時「不知道被撞，所以直接回家」，沒有停車查看。

警方確定盧男違規左轉肇事，依公共危險、過失傷害罪嫌函送檢方偵辦，並追查是否酒駕肇逃。