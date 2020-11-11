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抗議雙11促銷 獨立書店串聯歇業1天

記者陳宛茜／台北11日電
多家獨立書店在臉書粉絲團以黑底白字PO文「本書店將於11/11歇業」。(圖片取自有河書店臉書)
多家獨立書店在臉書粉絲團以黑底白字PO文「本書店將於11/11歇業」。(圖片取自有河書店臉書)

今天是雙十一購物節，近四十家獨立書店卻選在今天閉門休息一天。為了抗議網路書店、電商平台在今天推出降價促銷活動，這些書店串聯響應「#1111書店歇業潮」，在臉書粉絲團以黑底白字PO文「本書店將於11/11歇業」，並標記「#建請文化部推動實施新書售價規範」。此一售價規範是限制新書在一定時間內所能打的折扣，避免小型書店成為折扣戰的犧牲者。

截至昨晚九時為止，響應「#1111書店歇業潮」的獨立書店約有四十家，遍布全台。包括掀冊店、好好生活書店、仰望書房、瑯嬛書屋、青鳥書店、紅氣球書屋、三餘書店、瓦當人文書屋、起點書房等。

甫於八月重生的獨立書店「有河書店」，昨晚在臉書貼文宣布今天歇業一天，但會在今晚七點半舉辦書業座談「折扣戰又要開始了嗎？台灣書業的產業結構分析」，並由友善書業合作社提供直播。

有河書店老闆詹正德說，近日有電商在網路以「1111購物節」為名祭出超低折扣售書，「對於已長年被折扣戰摧折斲傷的台灣書業而言，此舉無異雪上加霜」。

詹正德表示，前天已有松鼠出版社不願支持此一促銷，將從此一電商撤架，昨起多家獨立書店透過紅氣球書屋串聯，決定以「共同歇業」的行動表達沉痛呼籲，希望讀者及社會大眾能思考低價促銷對書業的傷害。

書店 電商 台灣

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