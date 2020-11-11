黑白集／撒千億紓困 但年終獎金說了實話

蔡政府今年撒了幾千億台幣紓困，要讓經濟看起來好一點，但縮水的年終獎金卻說了實話。(本報資料照片)

根據一家求職網的最新調查，今年有64%的公司會發放年終獎金，比去年的71%下降，創近5年新低。企業將發放的年終獎金平均僅0.94個月，較去年的1.08個月縮水，也是5年新低。

在新冠疫情 衝擊下，這樣的數字雖慘，但企業仍能發出年終獎金，員工恐怕也得心存感恩了。一些首當其衝的產業，例如航空、旅遊及餐飲業都在為生存掙扎，有些必須裁員 或放無薪假以求度過難關；對他們而言，年終獎金已成奢求。

2020的大疫之年，不僅為全球帶來恐慌，帶來經貿旅遊障礙，更帶來貧富差距的加深。以台灣 而言，股市、房市和不少科技產業景氣依然熾熱，有錢的人以錢滾錢，輕鬆變得更富有。然而，不幸遇上裁員、減薪或公司歇業的工薪階級，原本羞澀的阮囊就更扁了，只能節衣縮食等春天。

簡言之，縮水的年終獎金是說了實話：不論台股或美股如何漲法，指數如何屢破紀錄，都跟一般小市民日益緊縮的生活無關。但換個角度看，在舉世經濟一片慘跌中，台灣和中國大陸因疫情控制得宜，生產及消費活動雖不如過往，好歹經濟仍能維持正成長，這已是我們在不幸中的小確幸了。

政府今年撒了台幣幾千億紓困銀子，無非是要讓經濟看起來好一點。那些負債，來日都要還的。