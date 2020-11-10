APEC台灣領袖代表 張忠謀4度扛重任

台積電創辦人張忠謀四度代表台灣出席APEC。（本報資料照片）

蔡英文 總統今日上午於總統府大禮堂舉行「APEC 領袖代表發布記者會」，一如外界預料，這次APEC（亞太經濟合作會議）領袖代表，仍由台積電 創辦人張忠謀第四度出任。

新冠疫情尚未趨緩，APEC領袖高峰會議，今年由馬來西亞舉辦，將於11月30日至12月4日舉行，並改以視訊方式進行。這將是21個APEC經濟體首度以視訊方式舉行領袖峰會。

張忠謀在2006年扁政府時代首次擔任領袖代表出席在越南舉行的APEC峰會；2018年在巴布亞紐幾內亞、2019年在智利，蔡英文總統皆邀請張忠謀代表出席領袖會議。

蔡英文表示，張忠謀身為台積電創辦人，對科技和數位產業前景具有卓越觀點，在全球供應鏈重整的關鍵時刻，張忠謀可以將台灣對區域發展的貢獻及未來建言，傳達給APEC成員。

張忠謀曾透露，在2018年，他與美國副總統潘斯在APEC就台美如何提升經貿合作等雙邊關係，進行廣泛意見交換，並觸及台美自由貿易協定（FTA）議題。

去年原定在智利舉行的APEC，也敲定由張忠謀代表蔡英文出席領袖峰會，不過因為智利發生暴動，峰會臨時取消。