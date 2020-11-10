黑白集／防疫讓路「反中」 台灣疫苗兩頭落空

台灣東洋藥品上月由董事長林全（右）宣布取得德國BioNTech（BNT）新冠疫苗授權，但本月3日宣布破局。(本報資料照片)

和德國BNT新冠疫苗 交易破局，衛福部說是東洋公司拿不出授權書和合約草案，東洋則稱是數量和價格談不攏，雙方各說各話。在新冠疫情復燃之際，台灣 向外購置疫苗橫生變數，這是個很壞的消息。

此事的直接影響有二：其一，原估計至少可提供醫護及一線防疫人員疫苗的希望落空，下一步該如何，仍無頭緒。其二，東洋公司股價稍早因取得代理而一飛衝天，現又因交易失敗連日下跌，遭外界質疑有炒作股票之嫌，坑殺投資人。總之，受害的是所有民眾。

追根究柢，這兩個結局本來都可避免。這支疫苗的大中華代理權在大陸藥廠手上，既然德國藥廠願意賣，台灣又想買，最直接的途徑就是向大陸代理商洽購。但台灣繞了一大圈，要大陸藥廠讓出代理權，由台灣藥廠引入，結果兩頭落空。背後考量，令人玩味。

陳時中 說，直接跟大陸藥廠買「會有一些障礙」，所以未接觸。但是，相同疫苗由不同人代理，難道效果會不同？很顯然，所謂障礙就是被「反中」政治意識形態綁架：陳時中「不買中國疫苗」，連他們代理的，也不能買。

台灣自產疫苗進度落後，而外購途徑管道有限，政府又因政治因素挑三揀四。陳時中似乎把反中看得比民眾生命還重要，寧可不要疫苗，也不要中國代理。