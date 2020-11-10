電支條例初審通過 可跨機構轉帳、買賣外幣

最快明年上半年就會有許多新的電子支付服務上線。圖為設計畫面。(記者陳正興／攝影)

想把儲值在悠遊卡的錢轉到一卡通、想在街口支付買美元 ，這些最快明年上半年都可實現。立法院財委會昨初審通過「電子支付機構管理條例修正草案」，將電子票證與電子支付合體，並擴大開放可跨機構轉帳、買賣外幣及禮券等，手機支付更萬能。

若一切順利，預計最快明年上半年就會有許多新的電子支付服務上線，讓民眾使用電子支付工具更便利。

金管會也將同步檢討電子支付帳戶儲值及轉帳限額，現行儲值上限是5萬元(台幣，下同，約1750美元)、每筆轉帳限額5萬元，每月轉帳則依不同帳戶類型另訂有3萬元、30萬元等限額，未來都將研議提高。至於小額匯兌金額，央行 官員昨也首度鬆口「目前儲值上限5萬元，可列為參考」。

電支條例大幅放寬電子支付業務範疇，有五大亮點：第一，可跨機構轉帳，例如在街口支付的錢可以轉帳到悠遊付帳戶；第二，可買賣外幣，未來可以直接在帳戶內將新台幣轉換為外幣，並且可用外幣轉帳或支付。第三，除子法另有規定外，可用電支扣款買基金或繳保費 等金融商品。

第四，開放電支可販售禮券、票券與協助保管核銷，民眾未來購買的餐券或百貨公司禮券都可以放進電子支付中整合；第五，開放讓紅利積點整合並折抵交易款項，例如信用卡紅利點數可跟電子支付點數相互整合，在支付時直接折抵。

此外，條例中也新增授權金管會可訂定負責人資格條件與兼職限制，不符合資格的電子支付負責人將自然被視為不適任，被外界稱為「街口條款」。金管會強調，此法條「沒有針對任何人」。條例也新增電子支付罰則，若涉及洗錢防制，最高可開罰1000萬元(約35萬美元)罰鍰。

政府訂定今年底前非現金支付要達52%的目標，截至今年上半年僅38%，但電支條例預估明年上半年才能上路，非現金支付的目標要達成恐有難度。