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台單周增19例新冠境外移入 半年來新高

記者邱宜君／台北9日電
台灣單周新增19例境外移入確診個案。圖為旅客通過桃機第二航廈長廊。(本報資料照片)
台灣單周新增19例境外移入確診個案。圖為旅客通過桃機第二航廈長廊。(本報資料照片)

全球不少國家燃起第二波新冠肺炎疫情台灣邊境也感受壓力。中央流行疫情指揮中心昨天公布，台灣新增四例境外移入病例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，11月2日至8日共公布新增境外移入19例，此為4月單周新增22例境外移入之後，單周新增案例最多的一周。

羅一鈞表示，新增四例包括兩名來台工作的印尼籍年輕女性、一名菲籍年輕男性漁工、一名菲籍男學生。兩位女性及男學生都是檢疫期滿時採檢確診，男性漁工檢疫期滿時採檢為陰性，但自主健康管理期間採檢又變成陽性。

羅一鈞表示，上述個案驗到的病毒量不高，培養不出活病毒，這代表他曾經感染，體內還有一些病毒片段，對社區威脅低。他指出，檢驗時陰時陽難以避免，目前已採取盡可能集中檢疫，暫時不會因檢疫期滿確診個案增加，改變採檢流程。

單周新增境外移入個案再現高峰，羅一鈞分析，目前情況與4月類似，現況背後有兩項主要因素，反映全球疫情與台灣產業需求。一是歐美、亞洲病例數增加，台灣也會接到較多境外移入病例，再者，台灣對社福、產業移工持續有需求，相關部會與指揮中心漸進協調開放人數。

上周境外生和移工檢疫期滿人數較多，所以公布新增境外移入病例也較多。羅一鈞說，慶幸的是，目前境外移入病例都在檢疫期間或自主健康管理期間被發現，未對社區構成威脅。

新加坡解除中國大陸及澳洲維多利亞州邊境管制，持檢驗陰性證明者，入境後不用隔離，但須遵守多項防疫措施。羅一鈞表示，類似措施冰島在今年6、7月也試過，後來仍對社區帶來傳播和流行，一旦跑進社區，可能導致小規模的家內、社區內不明原因個案。

台灣目前還是採取較高強度的邊境管理措施，暫不考慮跟進。羅一鈞分析，指揮中心戒慎恐懼為邊境把關，希望第二波疫情不要失守。

台灣 邊境 疫情

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