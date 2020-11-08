我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診986萬例 加州逼近97萬

白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

相互扶持30年 阿公圓了癌末嬤婚禮夢 獻唱「家後」催淚

記者余采瀅╱台中8日電
70歲蔡富進（右）與73歲謝阿葉相識同居30多年，兩人互相扶持，華山基金會與矽品精密公司7日幫兩人舉辦婚禮，場面溫馨。（圖：華山基金會潭子天使站提供）
70歲蔡富進（右）與73歲謝阿葉相識同居30多年，兩人互相扶持，華山基金會與矽品精密公司7日幫兩人舉辦婚禮，場面溫馨。（圖：華山基金會潭子天使站提供）

70歲蔡富進與73歲謝阿葉相識同居30多年，兩人互相扶持，賣肉粽、麥芽糖維生。15年前謝阿嬤罹患大腸癌末期，9年前又罹患淋巴癌第三期，蔡阿公仍不離不棄照顧她，令人動容。華山基金會與矽品精密公司昨天幫兩人舉辦婚禮，場面溫馨。

影音來源：聯合新聞網

蔡富進是苗栗人，年輕時因兵役問題，獨自到潭子生活，因沒有身分證也沒健保卡，過著隱姓埋名的生活，30多年前遇到離婚的謝阿葉，兩人互相照顧，並在潭子租屋同居30多年，賣肉粽、麥芽糖維生。

謝阿葉15年前罹患大腸癌末期，9年前又發現罹患淋巴癌第三期，儘管現在三天必須換一次廔管，並三個月回診，蔡富進仍不離不棄照顧她。

蔡富進說，「榮總醫生告訴他，當年開淋巴癌的四名患者中，只剩阿嬤了」，他知道阿嬤為了他，忍受身體的病痛，堅強活下去，因此藉由這場婚禮給阿嬤一個承諾。

蔡富進30多年來過著沒有身分證沒有健保卡的日子，也很少到醫院看病，今年8月在華山基金會潭子天使站協助下，終於重新取得身分證，並協助辦理人生第一張健保卡，讓阿公也可以到醫院看病。

華山基金會潭子天使站昨天在潭子心田花園為蔡阿公與謝阿嬤完成一場戶外婚禮。在地企業矽品精密動員志工社同仁化身為新娘秘書、汽球達人、攝影師、餐廳服務生、婚禮接待，更由大、小志工一起完成現場佈置，最後由矽品小花童、伴娘及伴郎一起陪長輩走紅地毯，阿公並獻唱江蕙的「家後」給阿嬤，場面溫馨感人。

健保 天使 攝影

上一則

不敵虧損！慰安婦博物館暫休館 將遷址明年4月重開

下一則

朱立倫祝賀：過去訪美曾與白登有數面之緣 替他開心

延伸閱讀

華埠服務中心 免費流感疫苗接種

華埠服務中心 免費流感疫苗接種
疫情風暴要來？中國推秋冬家庭緊急物資儲備建議清單

疫情風暴要來？中國推秋冬家庭緊急物資儲備建議清單
腦齡大過年齡 為什麼帶動失智症恐提前來？

腦齡大過年齡 為什麼帶動失智症恐提前來？
華人通勤地鐵D線 發現女遊民鼻孔出血趴地亡

華人通勤地鐵D線 發現女遊民鼻孔出血趴地亡

熱門新聞

內政部長徐國勇2日列席立法院內政委員會，被問到行政院治安會報已多久未召開，一度語塞。（記者曾原信／攝影）

治安會報一年沒開…江啟臣嗆蘇：有臉懲下屬?

2020-11-03 02:27
總統大選持續開票，原本初期氣勢較好的川普有逐漸被白登逆轉跡象。Getty Images

白登逆轉中！獨派急忙從「天佑台灣」變「一個災難」

2020-11-05 16:33
張毅（左）和楊惠姍成立「琉璃工房」，將雕刻品推廣到全世界。（本報資料照片）

張毅病逝 當年三角戀化煙雨 光陰讓他與前妻關係昇華

2020-11-02 02:25
王令麟（中）強調，蔡咪咪（左）是永遠的至親家人。圖為2003年蔡咪咪與婆婆陳佩芳（右），陪王令麟受頒輔大名譽博士。（翻攝自王令麟部落格）

滯美分隔13年 蔡咪咪訴離王令麟 「沒要求財產」

2020-11-04 02:28
台灣最擔心的是，目前傳出白登要重用的國安與外交官員，還是中國所知道的歐巴馬時代「熟面孔」，勢必在對台政策上受限於對中政策。(Grtty Images)

台灣盡是川粉 押寶極端不智

2020-10-31 19:37
美國總統川普。(路透 )

新聞評論／把台炒成「川粉國」 蔡政府選前覺悟已太遲

2020-11-02 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結
白登拿下賓州 贏得美國大選

白登拿下賓州 贏得美國大選
白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…

白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…
傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮

傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮
「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言

「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言