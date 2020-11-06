照養教授病逝 保育「黿」絕食亡

台中市建設局整治豐樂公園，發現珍貴保類黿，卻不知道牠後來客死台北動物園。(圖：何文海提供)

台中市建設局前年8月中旬，在南屯區豐樂雕塑 公園整建工程發現一隻二級珍貴稀有的保育類動物「黿」（音同元），但議員何文海詢問市府各單位，遍尋不著這隻「黿」的下落，前天經質詢後追查，才發現「黿」輾轉送到中興大學由吳聲海教授飼養研究，但吳教授辭世，興大轉送木柵動物園 ，管員餵黿，但牠拒進食，六天後死亡，是否想念吳教授絕食，引人唏噓。

何文海昨天追問，議員質疑市府對「黿」漫不經心，他問遍農業局、社會局等單位，竟無人知道下落，連死了都不知道！何文海表示，市政府人員專業不足，也未積極追蹤安置動物的去向「專業殺死黿」市政府須監速建立完整的保育類動物安置計畫，如發現其他保育類動物時，可妥善處理與安置。

市府農業局表示，農業局表示，因中興大學吳聲海教授為研究罕見的黿，去年2月11日申請動物異動登記，農業局依野生動物保法第31條規定辦理登記備查，並辦理定期查核，飼養地點移到中興大學生命科學系，動物持有人變更為中興大學，由吳聲海教授研究照護，但因吳教授辭世無法接續照養，農委會林務局安排後續動物照養，今年5月間轉移至台北市立動物園。

檢疫期間，動物園持續提供泥鰍等食材，但「黿」未進食，6月3日死亡。動物死亡後由專家協助病理解剖，初步推斷「黿」因營養不良及痛風死亡。「黿」屍體暫存動物園動物屍體冷凍庫，待後續焚化。

黿俗名沙鱉，雖非台灣 原生，但屬野生動物保育法公告的二級保育類野生動物，鱉科動物中體型最大的一種。建設局2018年8月10日在南屯區豐樂公園水池清淤時發現黿，暫時送至廠商雲林魚池飼養地照養，後送興大由吳教授照顧，吳老師辭世，黿被送到動物園也拒進食，六天死亡。