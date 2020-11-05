台大前校長孫震 獲頒首屆君子經濟學家獎

左起錢復、高希均、孫震、王力行。(圖：遠見雜誌提供)

2016年，《遠見雜誌》設立了華人社會首創的「君子企業家獎」，推廣企業家成為人類正向發展的動力，去年更增設「君子科學家」獎項，贈予中研院暨美國 國家科學院院士錢煦。

來到2020年的第18屆遠見高峰會（以下簡稱2020遠見高峰會），大會特地設立第一屆「君子經濟學家獎」，頒發給臺灣大學前校長孫震先生，並邀請外交部前部長錢復先生，擔任本次贈獎貴賓及致詞者。

知名書畫家歐豪年先生更特別致贈一幅作品，祝賀孫校長榮獲君子經濟學家獎：孫公遠見振高峰、政學軍務著有融；臺海人文譽兩紀、大師國際足稱雄。將四句首字相連，合起來便是：「孫政臺大」！

錢復：實至名歸的謙謙君子

受邀擔任贈獎嘉賓的外交部前部長錢復表示，孫校長和他是超過半世紀的老朋友，孫震不僅一生歷練豐富、學術研究豐碩，以他在教育 界的貢獻，若大會頒發「君子教育學家獎」，應該也很合適。

錢復也分享了一個小故事，彰顯孫震的君子風格和待人處事。

2001年，美國發生舉世震驚的911恐攻事件，政府委託錢復率團赴美慰問，和許多當地行政首長和國會領袖見面。而在拜會共和黨眾議院領袖Dick Armey的時候，對方第一句話竟然是問：「孫震先生好嗎？」讓台灣代表團的成員椚感到相當驚訝。

仔細探究才知道，原來孫震、Dick Armey兩人曾一同在奧克拉荷馬大學攻讀經濟學博士，取得學位的時間只差一年，不僅在校就十分熟稔，後來也相繼投身政壇，因此累積了長年情誼。

「他真的是個謙謙君子！」錢復讚譽，儘管一生榮耀無數，但孫震為人不僅溫和、有禮，只要跟他接近，就能感受其溫暖的為人處事之道。

「他得到這個獎，的確是實至名歸，」錢復笑說，這讓身為老友的他，也感到與有榮焉。

高希均：真正不忘本的大學者

正式頒獎前，遠見‧天下文化事業群創辦人暨董事長高希均，也對結識40多年的孫震，發表他的切身觀察。

首先，無論擔任重要公職或追求學術真理，孫震從未改變自己的為人處事之道。「他做事有大格局，做人有大包容，做學問有大思路，」高希均直言，雖然一生經歷大風大浪，也進過大染缸，但孫震依舊堅守大是大非，因此贏得外界一致的稱讚。

孫震擔任臺大校長（1984～93年）時，有次週日，高希均到宿舍拜訪，離去時外面正在下雨，儘管學校有替他配備公務車，但因時值例假日，孫震體恤部屬，不想勞煩司機出勤，兩人便一起到街上叫計程車。

更難得的是，從重要職務退休後，孫震依舊努力振筆疾書，著作相當豐富，且不少內容都涉及中華文化和儒家思想，如《半部論語治天下》《儒家思想的現代使命》《儒家思想在21世紀》，出版後都在兩岸引發迴響。

更令人期待的是，在孔子辭世近2500年之後的今天，孫震正提筆撰寫《孔子傳》。高希均評論：「他真正是位不忘本的大學者！」

孫震：重整世界經濟，需要「倫理優先」的價值觀！

孫震接受贈獎後，以「世界經濟的成長、困境與希望」為題發表演說。

他分析，過往的世界經濟可分為「傳統停滯」「現代成長」兩個階段。兩者差異在於，技術是否連續不斷進步，否則只有整體GDP的增加，沒有人均GDP的增加。

到了工業革命時代，搭配資本主義的運作，才有所突破，也開啟了全新的全球化時代。而1980年代之後，隨著中國 和印度兩個人口大國加入，世界更從「局部」全球化，跨入「全面」全球化的時代。

過去，資本主義以鼓勵個人追求利益之餘，連帶推動整體社會的進步。然而，資本主義也必須講求倫理和公平，讓個人和社會的利益一致。

德國哲學家康德（Immanuel Kant）就曾說道：「當自利進入心中，我們就再也不能辨別是非了。」看到現在的大型跨國公司不斷膨漲，在推動經濟之餘產生許多副作用，如資源耗竭、氣候異常、環境污染等，形成當代社會的巨大挑戰。

另一個問題是，當物價趨於穩定，各國央行增加貨幣供給，造成利率下降，結果反而提升了資產價格，讓更多貨幣流入資產市場，讓房地產、證券化變成金融資產，變成不斷擴大的金融市場，但這些產業並未創造就業和價值，卻賺取大量利潤。這種情況，不僅造成所得和財富的分配不均，更讓社會愈來愈不公平。

觀察中國經歷30多年的驚人成長後，如今不僅晉升全球第二大經濟體，若以購買力平價計算，GDP更已超過美國。所以川普才會在這幾年極力打壓中國，導致美國回到17世紀的帝國主義和殖民心態，必須靠侵略別的國家，才能增加自己的財富。「但結果必然是兩敗俱傷，讓全世界同受其害！」孫震認為。

所以，未來的希望只有一個，就是回到儒家「倫理優先」的價值觀，如同孟子所言：「苟為後義而先利，不奪不饜。」讓全世界能夠共存共榮。

「不過，這種道德需要社會制度的支持！」孫震建議，唯有認更多君子進入企業、進入政府、成為領袖，才不會誤盡天下蒼生，進而為社會創造整體利益。(轉載自2020遠見高峰會)