將收成卻停灌 農民「拒被犧牲」 北上抗議

竹北璞玉農民田守喜多次種出得獎稻米，他拿起稻穗控訴政府總是犧牲農民。(記者曾原信／攝影)

「缺水大家一起省，農民拒絕一再被犧牲。」農委會主委陳吉仲日前受訪說，即使相關用水給農業部 門也不夠，所以才在經濟部決定下停灌，農委會「配合辦理」。多名桃竹苗停灌區域農民昨為此首度北上抗議，指政府在稻作抽穗期宣布休耕，原以為水利會改為官派後，農田水利署會為農民爭取權益，最後卻是「配合」經濟部，犧牲農業與農民。

另一方面，時代力量立委陳椒華與環團昨也質疑，政府農地停灌措施違背水利法明定用水優先順序，且未依法開徵耗水費，怠忽行政，用稅金補助農業停灌，等同全民為工業承擔耗水費，要求提高工業用水大戶負擔。

台灣 農村陣線理事長洪箱昨抗議說，二期稻作稻穗都已抽穗、就快收成，為何農民、五穀要犧牲，她要為土地、五榖請命；明年若也沒水，政府是否補助工業，讓工人休息？

彰化農民許文烽說，農委會認為給農民錢就好，農委會可改為「農民安撫會」；水利會變成農田水利署，原本期待可發揮功能，沒想到經濟部要用水，就直接把農水轉給工業使用，也可改為「農水轉用署」。

稻農陳幸雄說，他有三甲地，已是要收成的關鍵時期，為何要斷水？關鍵時期為何讓經濟部主導，喊停灌就停灌？農委會對農民不公義。曾是台灣冠軍米得主的竹北璞玉農民田守喜說，一聲令下把水關死，稻穀都乾枯，他的心在淌血，台灣以農立國，「這是根啊！ 」

農水署副署長陳衍源說，桃竹苗地區的水僅剩下1.2億公噸，就算不供應民生用水、工業用水，全數灌溉桃竹苗地區農田，也需要1.3億公噸，現有水量不足以應付二期稻作，還要面對冬季枯水期，因此才會停灌。

水利署主秘黃宏莆以明德水庫為例，昨蓄水量240萬噸，若如常灌溉，二期稻作還未灌完，水庫蓄水已降到嚴重下限之下，民生用水將短缺，水利署才會引用水利法規定，遇供給不足可以調整優先順序，並對調用水權給與補貼。