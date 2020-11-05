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營養午餐用萊豬 教育部：校方可與廠商解約

台灣新聞組╱台北5日電
教育部長潘文忠（左二）與農委會副主委陳添壽（左一）4日表示，教育部已修改校園採購契約使用國產豬，萊豬不可能進入校園。(記者潘俊宏／攝影)
教育部長潘文忠（左二）與農委會副主委陳添壽（左一）4日表示，教育部已修改校園採購契約使用國產豬，萊豬不可能進入校園。(記者潘俊宏／攝影)

外界憂心萊豬進入校園營養午餐，教育部長潘文忠昨公布「學校外訂盒（桶）餐採購契約（參考範本）」草案，未來學校營養午餐若被發現含萊豬，學校即可與廠商終止契約。不過，立法院國民黨團昨批評民進黨混淆視聽，校園福利社、便利商店仍可能販售含萊劑的加工肉製品，唯有修法才能杜絕萊豬進校園。

本報系聯合報報導，蔡英文總統昨主持民進黨中常會時表示，有關美豬、美牛議題，朝野有責任共同面對；經濟部長王美花說，不管誰當選美國總統，對台灣的要求都一樣，進口萊豬政策不會改變，台灣若要國際化，也要朝這方向走。

民進黨立法院黨團昨舉行記者會，潘文忠公布中小學營養午餐採購契約範本草案內容，強調學校應一律採用國內豬肉、牛肉，若廠商食材用萊豬，即終止契約；預定本月底公告，盼明年元旦上路。

潘文忠表示，教育部8月28日發文各級學校及地方政府，要求供膳一律使用國產牛、豬，這次契約範本修正重點也是管理食材源頭。

國民黨團總召林為洲說，民進黨政府宣稱採購契約會載明使用在地國產肉製品，若是國產製作的貢丸，豬肉卻含萊克多巴胺，契約則未明文禁止；契約只能規範到營養午餐，校園內福利社或便利商店如何管理？

國民黨立委蔣萬安說，學生吃進萊豬後才終止合約的做法，完全無濟於事，唯有修法才能真正杜絕萊豬進入校園。

台北市議會昨天上演萊豬攻防大戰，國民黨團夾過半人數優勢，表決後三讀通過北市食安自治條例修正案，販售含瘦肉精豬肉將可處台幣6萬元以上、10萬元以下罰鍰。北市府法務局表示，依大法官第527號解釋，若行政院日後宣告北市食安自治條例因牴觸中央母法無效，北市議會得聲請釋憲，市府將予以尊重。

北市府教育局訂出肉品管理工作守則，若廠商未標示肉品來源或有標示不實情形，將移請衛生局依食管法裁罰，最高可處400萬元罰鍰。教育局也指出，幼兒園若查獲未落實公布食材來源及購買憑證保留，或逕自使用非國產豬肉、牛肉者，可處負責人3000元以上、3萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

台北市議會4日表決通過北市食安自治條例修正案增列罰則，北市販售萊豬最重可罰10萬...
台北市議會4日表決通過北市食安自治條例修正案增列罰則，北市販售萊豬最重可罰10萬元。(記者林麗玉／攝影)

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