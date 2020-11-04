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官方民間說法兜不攏…台灣東洋代理德國新冠疫苗破局了

記者陳婕翎、林海／台北4日電
圖為東洋董事長林全。（本報資料照片）
圖為東洋董事長林全。（本報資料照片）

台灣東洋藥品公司日前取得德國BioNTech（BNT）新冠疫苗在台銷售「有條件授權書」，但昨晚宣布協商破局；破局原因兜不攏，台灣東洋說，是BNT與衛福部對疫苗數量與價格談不攏，無法如期代理疫苗進口；中央流行疫情指揮中心則說，東洋無法提供正式授權書及合約草案，談判無以為繼。

不過指揮中心發言人莊人祥說，台灣東洋談判破局，不代表明年第一季沒疫苗可打，也不表示買不到BNT新冠疫苗，指揮中心會繼續透過COVAX爭取BNT新冠疫苗及其他國際疫苗，也會嘗試多種管道，積極與跟國際廠接洽，並持續支持國產疫苗。莊人祥強調：「我們沒有放棄任何一家疫苗」。

但前疾管局長蘇益仁說，台灣明年3月前有疫苗可打的機會渺茫，預估國產疫苗明年6月上市，如今秋冬到來，新冠肺炎及流感疫情齊來，台灣已錯過12月接種流感疫苗、明年1月、2月打新冠肺炎最理想的防疫模式。與東洋談判破局，讓明年第一季買到新冠肺炎疫苗可能性更小，對台灣來說選擇愈來愈少。

台灣疫苗推動協會理事長、長庚兒童感染科主治醫師黃玉成也說，即使簽了COVAX，但還是不確定能否爭取到疫苗，台灣若無法在第一季取得疫苗，各國陸續開打、邊境解封，台灣還是只能高規格防疫，會對經濟造成衝擊。

台灣東洋說，上月取得BNT授權後，積極扮演BNT與政府間橋梁，討論最新臨床數據、採購數量、價格、冷鏈運送方式，但政府與BNT在採購數量及價格上仍有落差，截至授權協商期滿，未達成共識。

莊人祥說，指揮中心已與東洋達到「願意談的數量」共識，破局是指揮中心要求台灣東洋提供正式授權文件及合約草案，「但他們一直無法提供」，指揮中心不解為何東洋連最基本的關鍵文件都不提供，後續評估做不下去。

台灣東洋回應，先前發布重訊及記者會時，已清楚揭露取得BNT「有條件授權」，並供疾管署備查。與政府協商期間，雖積極爭取延長BNT授權期限，但部分商業條件未達成，才無法繼續提供有效證明文件。

另外指揮中心昨宣布，台灣又新增四名境外移入病例，分別自法國、英國、德國、菲律賓，其中三人為台灣留學生、一人為菲律賓境外生，已累計567例。

流感疫苗 台灣 新冠肺炎

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