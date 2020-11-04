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管中閔登陸無不法 吳茂昆高薪回中研院

台灣新聞組╱台北4日電
台灣大學校長管中閔。(本報資料照片)
台灣大學校長管中閔。(本報資料照片)

台大財經系教授管中閔當選校長後遭檢舉曾違法赴大陸兼課，涉違反國家機密保護法等案；台北地檢署列九件「他字案」調查兩年多、換兩任檢察官，查無不法全數簽結。

管中閔昨晚臉書發文引述北檢表示，函中描述他兼職申請都循程序，無任何公務員有積極登載不實的具體文件，「正義雖遲到，但不會永遠不到」。

「憤慨、沉重、不滿。」一名遴委強調，遴委會依遴選辦法、經過民主且嚴謹程序選出校長，為何要遭此對待？且北檢要約談遴委卻未知會學校，也沒問過校長，只打電話通知，毫無尊重可言。北檢澄清，因檢察官認為有訊問遴委必要，為顧及隱私，才由承辦檢察官致電聯繫，並選在人較少的北檢第五辦公室偵訊，是「偵辦案件保持偵查不公開的例行方法」。

另一方面，蔡政府「拔管」大將、教育部前部長吳茂昆遭檢舉貪瀆、兼職、侵占專利權等案，歷經兩個地檢署、兩年半調查尚未結案，吳去年獲中研院續聘為「特聘研究員」年薪約500萬元台幣(約17萬美元)。他與學生成立公司，逕自將屬於東華大學專利生產品上市，校方已拿回所有專利及求償追回已支付款項。

據了解，北檢去年9月將全案轉移給士林地檢署偵辦，檢舉人質疑，此案兩個地檢署拖了兩年半，相關證據都檢附了，有這麼複雜嗎？士檢指出，全案仍在偵查，有被告因新冠肺炎在美國近期才返台，已排定庭期偵辦。

教育部前部長吳茂昆。(本報資料照片)
教育部前部長吳茂昆。(本報資料照片)

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