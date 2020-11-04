阿妹台東跨年 交通部陸空疏運備戰

圖為張惠妹前兩年在台北跨年演唱壓軸。（本報資料照片）

歌手張惠妹日前宣布將在台東舉辦免費跨年演場會，距離歲末還有兩個月，但目前全台東跨年夜訂房率已飆破八成，較往年高出近一倍。

一場跨年演唱會，未料引發東部跨年疏運挑戰，交通部官員透露，交通部長林佳龍已指示視為「壓力測試」，陸空總動員，除研擬祭出南迴客運補助，同時評估復飛台中至台東航線 ，台鐵也初步規畫加開八列次。

根據交通部觀光 局統計，截至10月底，跨年夜台東市內旅宿業訂房全滿，演唱會外溢效益也讓全台東縣跨年夜訂房率飆破八成。

交通部說，林佳龍已指示將阿妹開唱視為台東疏運的「壓力測試」，全面盤點鐵路、公路、航空的最大運能，做為未來台東舉辦大型活動或節慶的參考依據。目前已有業者推出台北台東往返班機及接駁至演唱會會場的專案，另交付民航局、觀光局與航空、旅行業者洽談，評估中部地區旅客的需求，是否推出台中台東包機。

客運方面，高雄往台東的公路因路程遙遠，票價難降，但也評估祭出票價補助，鼓勵業者加開客運自高雄行駛南迴改往返台東市區。

台鐵加班車部分，經與台東縣政府會商，初步規畫12月31日加開台北往台東對號列車三列次，高雄往台東對號列車一列次。另元旦也加開四列次。

交大運輸與物流管理系副教授黃台生說，多管齊下是好的，不過單一優惠或加班車吸引力不夠大，可多出在地套票，像是憑演唱會票跟花300元即可元旦連假台東境內台鐵、客運免費搭，整合後才會提升民眾選擇大眾運輸意願，同時促進在地消費。