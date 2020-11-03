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歐洲東南亞疫情掃到台灣 德英法菲新冠病毒直搗國門

記者陳婕翎／台北3日電
中央流行疫情指揮中心11月3日記者會。疾管署預防醫學辦公室防疫醫師林詠青(左)、中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥(右)出席說明。(記者陳婕翎／攝影)
中央流行疫情指揮中心11月3日記者會。疾管署預防醫學辦公室防疫醫師林詠青(左)、中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥(右)出席說明。(記者陳婕翎／攝影)

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，台灣新增4例境外移入新冠肺炎病例(案565至568)，分別自法國、英國、德國、菲律賓入境。似乎與歐洲及東南亞疫情蠢動，新冠肺炎病毒掃回台灣有關。

莊人祥表示，案565為本國籍20多歲男性，今(2020)年8月至法國就學，10月中旬出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，10月30日出現嗅覺異常。

自述9月20日、10月8日、10月15日及10月19日由學校合作實驗室進行PCR檢驗結果均為陰性。個案11月1日返國，入境時主動通報有相關症狀，採檢後至集中檢疫所隔離檢疫，於今日確診。

已掌握案565接觸者共24人：2人為於法國共乘車輛至機場之同校同學，列居家隔離，其中1人入境時有症狀，檢驗結果為陰性；班機座位前後2排乘客共12人，列居家隔離；其餘10人為機組人員，因均著適當防護裝備，列自主健康管理。

莊人祥指出，案566為本國籍20多歲女性，今年8月至英國就學，10月29日出現鼻塞症狀。個案於11月1日返國，入境時主動通報有相關症狀，採檢後至集中檢疫所進行隔離檢疫，於今日確診。

已掌握案566接觸者共26人：同行者1人，入境時主動通報喉嚨癢，檢驗結果陰性，列居家隔離；班機座位前後2排乘客共16人（扣除同行者），其中12人列居家隔離，4人為轉機乘客；其餘9人為機組人員，因均著適當防護裝備，列自主健康管理。

莊人祥表示，案567為本國籍10多歲男性，今年10月至德國就學，10月31日曾出現流鼻水症狀。個案於11月1日返國後於自家進行居家檢疫，因肌肉痠痛、頭痛、流鼻水等症狀，通報衛生單位後安排採檢送驗，於今日確診。

已掌握案567接觸者共25人：班機座位前後2排乘客共13人，列為居家隔離；機組人員9人、防疫計程車司機2人，因均著適當防護裝備，列自主健康管理；同住接觸者1人，皆有佩戴口罩及保持距離下對話，生活空間無重疊，亦列為自主健康管理。

莊人祥指出，案568為菲律賓籍10多歲女性，10月20日來臺就學，持入境前3日內檢驗結果陰性報告，入境迄今無症狀，11月2日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

已掌握案586接觸者共17名：前後2排乘客共6人，入境後均至集中檢疫所檢疫，期滿前採檢結果皆為陰性；機組人員11名，因均著適當防護裝備，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計10萬2505例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10萬1092例排除)，其中567例確診，分別為475例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明； 另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、521人解除隔離、39人住院隔離中。

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