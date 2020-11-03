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萊豬禁入校園 家長要求立法 立院3版本送協商

台灣新聞組╱台北3日電
反萊豬入校園聯盟2日到立法院外抗議，希望政府立法保障校園學童食安。(記者季相儒／攝影)
反萊豬入校園聯盟2日到立法院外抗議，希望政府立法保障校園學童食安。(記者季相儒／攝影)

立法院教育委員會昨審查「校園安全法」，全國家長會長聯盟等十多個團體昨赴立法院外抗議「反萊豬入校園」，要求立法院修法禁止瘦肉精美豬進入校園。立法院教育委員會昨逐條審查，朝野上演攻防戰，會議激戰八小時，最後決議將立委萬美玲、民眾黨團、時代力量黨團三版本送院會協商。

國民黨主席江啟臣與多名在野黨立委到場聲援，質疑教育部為何不直接以行政命令禁止？而不是讓在野黨提案修法，然後再來阻擋。農委會主委陳吉仲則表示，校園食安不需立法，農委會就能做到全面使用國產食材。

全國家長會長聯盟聲明，當教育部公布一律採用國產豬時，等於直接告訴家長含萊克多巴胺的肉品有問題，但在沒有任何法源情況下，各種入校食品業者與廠商如何確認不會走在灰色地帶？校園衛生法修法僅保障於國中高中以上的學校，學齡前兒童無法獲得保障，盼教育部及政府單位能盡速通過學校衛生法修法及後續採購範本，制定相關法令出來與後續完整規範。

新北市教師會表示，老師的職責不只是教導學生，更重要的是保護學生安全。如今政府堅決不肯立法要求肉品清楚標示是否含瘦肉精，只會增加學生的食安風險。因為現行營養午餐食材多由委外廠商供應，教育從業人員完全沒有辨識是否含瘦肉精的專業。倘若不立法強制標示或嚴禁校園使用，只會增加教育行政人員負擔與非必要的責任。

教育部長潘文忠包括會前受訪、會中答詢不斷重複說，營養午餐用國產肉原則已列在學校衛生法中；陳吉仲說，行政院長蘇貞昌已拍板定案，明年學童營養午餐全面使用國產食材，不會有萊豬問題。

儘管如此，在野黨仍共提10版本，力拚昨天完成初審以呼應民意，但民進黨立委強調既有法律已可確保食安，不願修法是沒必要，而非力挺萊劑。

民進黨立委吳思瑤說，「萊豬引起的恐慌都是被炒作出來的恐懼」，且政府管制的禁藥有1萬多項，若每項都入法，法律修不完，鄰國如日本、南韓都未立法禁止校園食用某一品項。

但多名國民黨和無黨籍立委說，昨議場外有家長團體抗議，「恐懼是真的」。國民黨立委洪孟楷說，其他禁藥沒開放，萊豬將開放，當然要針對它修法。

教育部 國民黨 民進黨

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