中研院水下考古13年 找到80艘沉船 橫跨宋朝到二戰

「山藤丸」在澎湖六呎礁海域觸礁沉沒，中研院水下考古隊定期下海監測，檢視是否受海流等外力破壞。（圖：文化部文資局提供）

台灣 海峽是海上樞紐，從17世紀荷蘭東印度公司航運貿易至二戰，估計有逾500艘沉船；中研院士臧振華帶領的水下考古隊探勘13年，靠史料、口述線索、科學儀器及一絲好運氣，掀開沉睡海底的歷史文化藏寶箱，目前已有6艘被列為「水下遺址」，一處具觀光性質的水下告示牌。

「茫茫大海中尋找沉船，真的是大海撈針；收集沉船資料等前置作業也是一大挑戰。」臧振華說，沉船紀錄多半來自航運公司與官方文獻、報紙報導，先從中尋找蛛絲馬跡，再依環境和歷史判斷哪幾條航道容易出事、哪幾塊區域可能有沉船，交叉比對出可能地點再探勘；地方耆老和的記憶、曾遭沉船勾破漁網的船長口述，都是線索來源。

他說，台灣海域是少數洋流強勁地區之一，沉船多數被海床底泥或珊瑚礁蓋住，潛水員受限水壓、強勁暗流、漁網纏繞、能見度、氧氣供給等威脅，只得藉由側掃聲納、磁力儀、多音束測音儀和無人載具等科學儀器協助，「海中考古比起陸上考古，難度有天壤之別。」

1987年，澎湖漁民黃加進在將軍嶼海域發現宋朝沉船，官方1995年啟動調研，2006年委託中研院組水下考古隊普查探勘，整合考古、人文藝術、歷史文物保存、潛水、海洋科技等領域並和中山大學、法國馬賽水下考古研究中心合作，開啟水下探勘作業。

臧振華說，官方過去未重視沉船保存，衍生盜寶和破壞，直到2015年頒布水下文化資產保存法，沉船才受法律保護。中研院考古考團隊13年在屏東墾丁、澎湖、台南安平、台東綠島等海域探勘，在近300處調查敏感區找到80艘沉船，其中20艘能辨識出沉沒年代約從宋朝到二次大戰時期，但沉船受海流沖刷，船體多流失、殘缺，其中6艘具高度文資研究價值，列冊現地保護。

重要出水文物有日本 「廣丙艦」的船件、錢幣、彈藥箱開關；「將軍一號」的建材、陶瓷及生活物資，是供研究清朝閩台對渡及貿易航線、澎湖開發史、經濟史的佐證。目前持續尋找巴士海峽的美國 輪船「羅妹號」、日本運輸艦「玉津丸」。