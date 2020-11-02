史上最短命？科技部將廢 回復國科會

科技部科技大樓外觀。(記者季相儒／攝影)

行政院推動組織改造，據了解，行政院長蘇貞昌已拍板廢除科技部，回復設立國科會，主任委員由政務委員兼任，最快明年初相關修法草案就會送入立法院。一旦完成立法，2014年成立的科技部恐成「最短命」部會。未來科技部的任務將由國科會和預計成立的「數位發展部」分擔。

行政院也規畫，行政院公共工程委員會（工程會）將轉型為公共工程總處，原子能委員會將轉型為核能安全委員會，而國家通訊傳播委員會（NCC）則將改制為通訊傳播監理委員會。

蔡英文總統在今年五二○連任就職演說宣示推動政府組織改造，表示將研議成立數位發展部。據了解，因應數位發展部成立，順勢調整科技部的組織。

行政院日前與民進黨 立院黨團開會討論組織改革，說明數位發展部未來將管理包括國發會政府資訊管理、行政院資安 處，以及部分原NCC業務、交通部電信業務，經濟部資策會也將移入數位發展部管理。另外，數位發展部也將新設資安署、行政法人資服中心，以及個資保護審議委員會等。

行政院在會中指出，將不再設科技部，而是改制為前身國科會，主任委員由政委兼任。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，行政院改制的理由與數位發展部的成立有關，未來數位發展部將分擔科技部的任務。有黨政人士也證實，國科會將整併相關業務，而產業發展業務有一部分會挪到數位發展部。

一旦相關組改三讀通過，2014年3月3日掛牌的科技部，將成中華民國在台灣 以來「最短命」的中央部會。