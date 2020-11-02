我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選

白營：版圖正擴張 可望取得270張選舉人票

史上最短命？科技部將廢 回復國科會

記者陳熙文／台北2日電
科技部科技大樓外觀。(記者季相儒／攝影)
科技部科技大樓外觀。(記者季相儒／攝影)

行政院推動組織改造，據了解，行政院長蘇貞昌已拍板廢除科技部，回復設立國科會，主任委員由政務委員兼任，最快明年初相關修法草案就會送入立法院。一旦完成立法，2014年成立的科技部恐成「最短命」部會。未來科技部的任務將由國科會和預計成立的「數位發展部」分擔。

行政院也規畫，行政院公共工程委員會（工程會）將轉型為公共工程總處，原子能委員會將轉型為核能安全委員會，而國家通訊傳播委員會（NCC）則將改制為通訊傳播監理委員會。

蔡英文總統在今年五二○連任就職演說宣示推動政府組織改造，表示將研議成立數位發展部。據了解，因應數位發展部成立，順勢調整科技部的組織。

行政院日前與民進黨立院黨團開會討論組織改革，說明數位發展部未來將管理包括國發會政府資訊管理、行政院資安處，以及部分原NCC業務、交通部電信業務，經濟部資策會也將移入數位發展部管理。另外，數位發展部也將新設資安署、行政法人資服中心，以及個資保護審議委員會等。

行政院在會中指出，將不再設科技部，而是改制為前身國科會，主任委員由政委兼任。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，行政院改制的理由與數位發展部的成立有關，未來數位發展部將分擔科技部的任務。有黨政人士也證實，國科會將整併相關業務，而產業發展業務有一部分會挪到數位發展部。

一旦相關組改三讀通過，2014年3月3日掛牌的科技部，將成中華民國在台灣以來「最短命」的中央部會。

民進黨 資安 台灣

上一則

台外長吳釗燮：美大選後交接期 關注兩岸動向

下一則

北京施壓 土耳其總統感謝推文貼中華民國國旗遭下架

延伸閱讀

萊豬處理「笨還是壞？」蘇：聽不懂 柯：有失智照顧系統

萊豬處理「笨還是壞？」蘇：聽不懂 柯：有失智照顧系統
地方禁萊豬無效？衛福部先說重話後又轉彎

地方禁萊豬無效？衛福部先說重話後又轉彎
黃國昌爆干預新聞 蔡衍明斥抹黑造謠

黃國昌爆干預新聞 蔡衍明斥抹黑造謠
台中市打臉政院：發函玩文字遊戲

台中市打臉政院：發函玩文字遊戲

熱門新聞

台東志航基地的空軍第7聯隊F-5E戰機，目前主要擔任新進飛官訓練。（本報資料照片）

台灣台東F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

2020-10-28 22:22
張毅(右)與楊惠珊一路互相扶持，走過30年的創作路。(本報資料照片)

導演張毅輸血感染傳病危 影后楊惠姍傷心斷聯

2020-10-28 03:29
前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開案纏訟15年。(本報資料照片)

台開內線交易案 扁女婿趙建銘更五審判3年8月

2020-10-29 22:12
長榮大學外籍女生遭擄殺，梁姓嫌犯上月涉擄另一女生未遂。記者周宗禎／翻攝

台女大生遭勒死裸屍山坡 嫌：上次拉不走 改用麻繩

2020-10-30 03:03
據傳鴻海成立專案小組，目標是擊敗立訊；鴻海稱這項消息「並非基於事實」。 路透

郭台銘傳下令「徹底擊敗」立訊 鴻海：並非事實

2020-10-26 05:46
美國國務院批准售台100套岸置魚叉反艦飛彈系統。(圖取自波音推特)

美再批准售台百套「岸置魚叉反艦飛彈」約23.7億美元

2020-10-26 18:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光
白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選
隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項
交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔

交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔
1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州

1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州