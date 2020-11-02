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等不到旅遊泡泡…公會：旅行社恐倒過半

台灣新聞組╱綜合2日電
學者認為，台灣明年仍以國旅為主，2022年才可能有旅遊泡泡。(本報資料照片)
學者認為，台灣明年仍以國旅為主，2022年才可能有旅遊泡泡。(本報資料照片)

新冠肺炎疫情重挫觀光市場，交通部觀光局根據世界旅遊組織資訊預測，國際觀光至少要兩年半至四年才能恢復疫情前2019年水準，也有學者認為，台灣明年仍以國旅為主，2022年才可能有旅遊泡泡；旅行公會則表示，若旅遊泡泡真的到2022年才啟動，全台旅行社將有一半以上倒閉。

本報系聯合報報導，根據觀光局目前暫時推估，台灣恐怕最快要到2021年第四季才有機會邊境解封，屆時將首先瞄準日本、南韓、越南、港澳、紐西蘭等五大市場招客，屆時研擬推出機票、交通運具優惠，並推動包機、獎勵旅遊方案措施。

觀光局依照國際最新旅遊趨勢、旅遊條件、經濟、歷史危機等數據評估，國際觀光要恢復到疫情前的2019年水準有三種可能情境，最快是兩年半內、2023年中復甦，其次是三年內、2023年底；最不樂觀是四年內、2024年底。速度快慢牽涉旅客信心、疫情演變及各國取消旅遊禁令等因素。

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰表示，旅遊市場恢復以往水準恐要費時四、五年，這段期間旅行社可透過組織調整度過難關，但飯店既有硬體、資產須花費固定成本維護，未來接待國際旅客的飯店會最辛苦。

另據台北中國時報報導，旅行公會研究發展委員會召集人高洺塗表示，年底就該實行旅遊泡泡；若是明年還把重心放在國旅市場，不用等到2022年，全台3900家旅行社將倒一半以上。

高洺塗說，各個學者看法不同，未來旅遊泡泡的國家，將鎖定疫情相對安全且飛行時間約三至四小時之間的國家，如帛琉、日韓、越南、泰國、新加坡等，至於紐澳、歐美等長程線國家，疫苗還沒普遍前，預估要等到2023至2024年才可能開放。

據報導，觀光局官員表示，中央疫情指揮中心以經濟、外交泡泡為現階段研議重點，旅遊泡泡啟動時程目前各說各話，但關鍵在於「疫苗」。觀光局將做好準備，時程隨疫情調整，一有機會就會向指揮中心爭取開放旅遊泡泡。

觀光 疫情 台灣

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