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業者：若中斷旅遊補助 衝擊數十萬人生計

記者吳姿賢、魯永明／台北2日電
官方安心旅遊補助結束，補助金額推估超過80億元台幣。圖為遊客等待阿里山日出美景。（圖：嘉義林管處提供）
官方安心旅遊補助結束，補助金額推估超過80億元台幣。圖為遊客等待阿里山日出美景。（圖：嘉義林管處提供）

因應新冠肺炎疫情衝擊，交通部觀光局7月推出安心旅遊國旅補助，因適逢暑假旺季，總經費39億元台幣(約1.3億美元)提早用罄，9月追加經費才如期實施至10月底。觀光局統計，補助金額推估超過80億元台幣(約2.8億美元)，為原預算兩倍以上，帶動1725萬人次出遊，觀光效益達635億元台幣(約22億美元)。

不過隨著安心旅遊補助結束，邊境解封又還遙遙無期，觀光產業恐怕還有一段艱辛的路要走。中華民國旅行商業同業公會理事長蕭博仁建請政府持續補助，鼓勵旅行社組團來帶動觀光經濟，他推估若中斷補助，千家旅行社恐撐不到過年，將衝擊觀光產業數十萬人生計，造成失業等社會問題。

觀光局統計，截至10月26日為止，安心旅遊團體旅遊優惠共有2500家旅行業者參與，較以往秋冬、春遊等國旅補助增加近1000家，帶動4萬3000團、130萬人次旅遊，其中團體旅遊最熱門縣市前五名依序為澎湖、花蓮、南投、金門、台東。

自由行住宿優惠超過9500家旅宿業者參與，占全台合法旅宿業者七成四，也是歷次補助最高。各縣市自由行住宿已補助477萬間房、1194萬住宿人次，使用最多的前五名縣市依序為花蓮、宜蘭、台東、台中、高雄。

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