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擋萊豬進校園 家長請願 藍綠動員

台灣新聞組／台北2日電
多個家長團體2日在立法院外召開記者會，呼籲透過修法禁止萊豬進入校園，拒絕萊豬殘害學童。國民黨主席江啟臣（前左3）到場聲援，一同高呼口號。(中央社)
多個家長團體2日在立法院外召開記者會，呼籲透過修法禁止萊豬進入校園，拒絕萊豬殘害學童。國民黨主席江啟臣（前左3）到場聲援，一同高呼口號。(中央社)

立法院教育文化委員會今天將續審攸關萊豬禁止進入校園的「學校衛生法」修正草案。全國家長教師團體一早將集結立法院外請願，並邀請跨黨派立委助陣，盼修法順利過關。藍綠皆發出動員令，攻防山雨欲來。

政府宣布放寬萊豬進口，反萊豬入校園聯盟今在立法院群賢樓外，集結全國家長、教師、校長及反萊豬團體，齊聲要求朝野各黨團比照基改食品，立法明文禁止學校營養午餐或團膳使用含萊克多巴胺之肉品、加工品及再製品，以捍衛下一代健康。

國民黨主席江啟臣說，今天審議的「學校衛生法」是以法規明文確立教育部的宣示，民進黨沒有反對的理由。國民黨立院黨團書記長林為洲說，除國民黨、民眾黨、時代力量黨團各提版本外，民進黨立委林淑芬也有相關提案，並獲多名民進黨立委連署，但日前遭自家人施壓紛紛撤簽後，提案胎死腹中；國民黨團今也會聲援民團，要求民進黨立委對提案表態。

有民進黨立委憂心被貼支持萊豬標籤，可能連帶影響2022年地方選舉。據了解，黨團幹部最近發現有些立委在甲動時刻意不到，黨團希望立委能共度美豬這一關。

酸蘇失智 柯拒道歉

另一方面，萊豬爭議引發地方、中央互槓。台北市長柯文哲日前質疑中央政府無法為民眾把關，「是笨還是壞？」行政院長蘇貞昌回應「聽不懂說什麼」，被柯回嗆「台北市有完整失智照顧系統」，綠營批涉人身攻擊，要求柯道歉。柯文哲不但拒道歉，昨天還說「我只是罵他（蘇）裝傻」。

柯文哲說，他最討厭人家裝傻，問A卻答B，「我說你裝傻，不要扯東扯西，我們2014年一起打過選戰，你們的宣傳手法我非常熟悉。」柯也嗆蔡政府，一開始說只要標示美國產地就可避免吃到萊豬，後來大家發現標示也沒用，然後中央又說添加物有上萬種，為何只標萊克多巴胺？「這邏輯就是鬼扯！」

反萊豬入校園聯盟2日到立法院外抗議，希望政府立法保障校園學童食安，國民黨立委費鴻...
反萊豬入校園聯盟2日到立法院外抗議，希望政府立法保障校園學童食安，國民黨立委費鴻泰（左二）前來聲援。(記者季相儒／攝影)

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