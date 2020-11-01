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蔡英文弔唁 朱母：飛官妻小最辛苦

記者尤聰光、周志豪／台北1日電
軍方在台東市立殯儀館外布置殉職飛官朱冠甍的生平介紹，並開放留言追思；蔡英文總統（圖左二）10月31日赴台東靈堂鞠躬致意，並慰問家屬。(記者尤聰光╱攝影)
軍方在台東市立殯儀館外布置殉職飛官朱冠甍的生平介紹，並開放留言追思；蔡英文總統（圖左二）10月31日赴台東靈堂鞠躬致意，並慰問家屬。(記者尤聰光╱攝影)

F-5E單座戰機飛官朱冠甍殉職，蔡英文總統、副總統賴清德昨天先後到台東弔唁。朱母紅著眼眶說，「飛官的妻小最辛苦」，蔡英文安撫家屬，並指示盡全力協助善後。靈堂前，同袍抱著朱冠甍剛滿周歲的獨生女，她摸著父親遺照牙牙學語地喊「爸爸」，情景令人鼻酸。

空軍在台東殯儀館設置靈堂供各界弔唁，有同事留言，「任務結束了，就讓我們帶著你的夢想繼續飛」。同袍抱著朱冠甍獨生女，指著朱冠甍帥氣彈電吉他的照片說「這是爸爸」，小女孩童言童語跟著喊「爸爸」，一旁同事再也忍不住落淚，掩面離開。

有民眾提供監視器拍到戰機失事前的畫面，過程僅短短七秒鐘，畫面顯示飛行員試圖努力控制飛機。一退休飛官表示，飛機先平飛，隨後機頭些微仰角，之後又恢復平飛姿態，最後消失鏡頭中，飛機似已呈現失控狀態，但飛行員試圖努力拉高角度搶救，未能成功。

失事戰機打撈作業受海象不佳影響，包括海軍獵雷艦及委外的「全日儀公司」作業船隻昨天尚未抵達失事海域。軍方表示，待海象穩定，船隻一到就可探測定位打撈。

前總統馬英九表示，國機國造推動進度並非這次事故的關鍵，今年軍方發生五次災變、15位將士殉職，這個才真的要徹底深入檢討，為什麼風險這麼大？要怎樣減少事故？一個國軍搞成這個樣子，讓他看了真的非常難過；國軍屢傳事故一定要改，不然這樣搞下去，大家都沒有士氣了。

國民黨主席江啟臣說，連國防部長嚴德發都說三年內要全面汰換，代表F-5型戰機真的太老舊，政府不應視而不見，也不應再把飛官與維修人員當成神，要他們扛責；舊的東西對飛官與維修人員來講就是風險，不要再看到憾事發生。

空軍一架F-5E戰機失事墜海，飛行員朱冠甍不幸殉職，同事在靈堂前布置他的生活剪影...
空軍一架F-5E戰機失事墜海，飛行員朱冠甍不幸殉職，同事在靈堂前布置他的生活剪影，剛滿周歲的女兒摸著父親照片，牙牙學語地喊著「爸爸」，場面令人鼻酸。(中央社)

蔡英文 馬英九 賴清德

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