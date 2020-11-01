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陳時中：台灣規畫「經濟泡泡」 須符合2大條件

記者鄭鴻達／台北1日電
陳時中表示，經濟泡泡必須同時符合「來台必要性、動線分離」兩條件。（圖：指揮中心提供）
陳時中表示，經濟泡泡必須同時符合「來台必要性、動線分離」兩條件。（圖：指揮中心提供）

為挽救受新冠肺炎疫情重創的經濟，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日透露，研議中的「經濟泡泡」需有兩項基本條件，一為「來台必要性」，二是過程是否符合「動線分離」、隔離到位。

疫情導致各國持續封鎖國境，阻礙各國商務活動與往來。對此，商總日前向政府提出多項建議，其中就包括建議參考「外交泡泡」模式，放寬入境、隔離限制，減少企業人士出、入境時間成本，形成所謂的「商務泡泡」。

陳時中昨參與前立委陳宜民父親之告別式後受訪表示，「經濟泡泡」有兩個基本條件，第一是「來台必要性」，第二是過程是否符合「動線分離」、是否隔離很到位，若都做得到，就可讓入境時間快一點。不過陳時中也強調，就算是行程很重要，但若沒辦法完全配合防疫的話也不行，須兩個條件同時存在才可以（放行）。

指揮中心發言人莊人祥指出，研擬中的「經濟泡泡」方案，須考量為此得投入大量人物力與資源，並要避免社區感染風險，以及權衡實施此方案能帶來的效益，因此還有許多細節待討論。

莊人祥表示，此方案大致方向是參考「外交泡泡」，針對目的事業主管機關認定的重要公司或人物放寬，可能朝個案申請方式研議，但全球疫情仍很嚴重，因此該方案最後是否實施、何時實施，都得考量防疫需求。

經濟部官員表示，在商務需求面，現有急迫的需求如國外工程師來維養機器、離岸風電項目等，就先以專案處理。

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