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「成人之美」同志遊行 13萬人力挺 全球同步感受

記者葉冠妤╱台北1日電
第18屆台灣同志遊行10月31日在台北市政府前廣場登場，今年主題是「成人之美」，許多民眾和在台的外國人都盛裝出席，宛如一場嘉年華會。（記者曾吉松／攝影）
第18屆台灣同志遊行10月31日在台北市政府前廣場登場，今年主題是「成人之美」，許多民眾和在台的外國人都盛裝出席，宛如一場嘉年華會。（記者曾吉松／攝影）

第18屆台灣同志遊行昨下午登場，湧進13萬人參與，主辦單位表示，今年主題為「成人之美」，人人都有權利以最自在的方式生活，成就生命中的各種美好。雖受邊境管制影響，今年國外人士無法共襄盛舉，但仍全程在YouTube直播，讓全世界一起感受台灣同志遊行氛圍。

彩虹平權大平台總召呂欣潔說，全球歷經新冠肺炎疫情後，台灣還能舉辦一場大規模的同志遊行，代表著台灣公民社會的成功。但她強調，跨國同婚、同志伴侶共同收養與人工生殖、老年、青少年與身心障礙同志等議題仍有待努力。

第18屆台灣同志遊行總召小鯨表示，同志遊行已來到第18屆，從看見同性戀，到今年的成人之美，代表同志社群不再只是需要被看見，也彼此理解、尊重各自認同，成就自己，也成就他人。

主辦單位台灣彩虹公民行動協會理事長邵立宜指出，今年最重要的還有18歲公民權的議題，希望18歲青年能獲得完整政治參與權。

由於蔡英文總統日前在臉書公開邀請民眾參與同志遊行，引發基督教友有不同意見，因而取消了今年的國家祈禱早餐會。對此，邵立宜說，國家祈禱早餐會不應把反同當作唯一議題來反對總統，或把同志當成敵人，甚至當作武器攻擊別人。

今年也有不少政黨組隊參加，包括民進黨黨公職人員、國民黨青年團、台灣民眾黨、時代力量、民進黨黨公職人員參加，其中國民黨不分區立委葉毓蘭昨也現身遊行隊伍。她說，台灣同婚合法化是亞洲重要指標，自己非常樂意站出來，國民黨也持續在改變，一直有多元聲音。

民進黨副秘書長林飛帆表示，同婚專法不會是平權運動的終點，從最近紛擾可看出，台灣距離真正的平權還有一段距離，需要透過更多努力，讓平權概念深植到每個人心中。

第18屆台灣同志遊行10月31日在台北市政府前廣場登場，今年主題是「成人之美」，...
第18屆台灣同志遊行10月31日在台北市政府前廣場登場，今年主題是「成人之美」，許多民眾和在台的外國人都盛裝出席，宛如一場嘉年華會。（記者曾吉松／攝影）
第18屆台灣同志遊行10月31日在台北市政府前廣場登場，今年主題是「成人之美」，...
第18屆台灣同志遊行10月31日在台北市政府前廣場登場，今年主題是「成人之美」，許多民眾和在台的外國人都盛裝出席，宛如一場嘉年華會。（記者曾吉松／攝影）
第18屆台灣同志遊行10月31日在台北市政府前廣場登場，今年主題是「成人之美」，...
第18屆台灣同志遊行10月31日在台北市政府前廣場登場，今年主題是「成人之美」，許多民眾和在台的外國人都盛裝出席，宛如一場嘉年華會。（記者曾吉松／攝影）

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