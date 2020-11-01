不能出國瘋登山 救難救到軟腳 台中求救平均2天1件

台中今年共接獲157件登山求救案，平均2天1件，消防救難人員「幾乎每天都在登山」。（圖：台中市消防局提供）

行政院去年宣布山林開放政策，加上新冠疫情 無法出國，「瘋登山」成為不少人選項，結果讓不少縣市消防救難人員疲於奔命。台中市今年以來共接獲157件登山求救案，平均2天1件，谷關、和平區有55名消防救難人員，「今年幾乎每天都在登山」。

為此，中市消防局已請林務局在谷關七雄、梨山、參山國家風景區、雪霸國家公園、大壩尖山、武陵農場登山熱點的入口，加設登山路線坡度、高度等圖示、警告標語，提醒登山者衡量體力、腳程和帶齊設備。

消防隊員觀察，今年增加不少里長包遊覽車帶里民登山，假日山林幾乎人滿為患。

台中市消防局長曾進財說，許多民眾未注意自己體力，真的讓消防隊員「搜救走到軟腳」。今年搜救「谷關七雄」案例增加不少，許多個案是常到大坑步道 爬山的民眾，覺得有難度的大坑2、4號步道走很熟了，挑戰谷關七雄應沒什麼問題。

但走步道和登山不一樣，登山一趟來回至少7、8小時，若中午出門、2點才入山，路況不熟、天黑來不及走出來，只好打電話求救。

新北市消防局統計，到9月共有134件登山求助案件，也是平均2到3天就有1件。其中瑞芳山區因風景好、遊客眾多，發生的狀況也最多，前9個月就有37件，以劍龍稜狀況最多。多數案件是登山者肢體無力、扭傷或迷路求援， 其中又以老人居多。

南投消防局統計，今年至今登山求助報案有64件，其中30件有傷亡。南投百岳多，不至於把高山當郊山，但越級挑戰中高難度路線，因行程多半要數日，一旦發生意外，救援更為困難。嘉義縣的山林救難，以眠月線及水漾森林案件居多。

台東縣消防局統計1至9月山域救難26件，較去年同期增加12件，空勤總隊山域救援勤務15件，比去年同期增加6件。高雄市元月至今共25件，比去年增加6成以上。