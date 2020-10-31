黑白集／陳時中的傲慢與偏見

衛福部長陳時中日前前往立法院備詢有關「動物用藥殘留標準」等案，會前與立委溝通。（記者杜建重／攝影）

4月12日迄今，台灣 已有200天未出現本土新冠肺炎病例。這個消息，透過彭博新聞社的報導，讓台灣防疫 有成「出口轉內銷」成為大內宣。慶幸之餘，也別忘了台灣已向不少國家「輸出」數十例感染者；這些黑數，至今還不知要算在誰帳上。

進一步說，在抗疫過程中，防疫中心如果沒有作出那麼多針對性的歧視決策，例如遲遲不讓小明返台、拒絕陸生返校、把新冠肺炎稱為「武漢肺炎」等，台灣的防疫成績也許更值得驕傲些。直到近日，由於檢驗過程的差錯，一名江蘇台商被誤指為確診者；指揮中心其實次日即意識到出錯，卻整整拖了十多天才公開說明。這種態度，明顯缺乏醫者及科學人的謙遜與真誠。

相對的，對岸得知這名台商確診後，連夜對其任職的工廠進行消毒殺菌，並對全廠2000名員工及密切接觸者進行檢測；儘管結果均為陰性，但這才是積極面對問題之道。反觀陳時中 ，還在那裡跟醫界及實驗室鬥嘴，互推責任，便有些不堪。都查了半個月，還找不出哪個環節出錯，也太不用心了。

陳時中正夾在防疫與萊豬兩大事件之間，窮於兼顧。對於行政作業端的若干差池，外界可以諒解；但對於指揮官的傲慢和偏見，則令人難以苟同。不願認錯，心存偏見，都是阿中的罩門。