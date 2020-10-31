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天天破紀錄！美單日死亡逾千人 確診破9萬例

黑白集／陳時中的傲慢與偏見

黑白集
衛福部長陳時中日前前往立法院備詢有關「動物用藥殘留標準」等案，會前與立委溝通。（記者杜建重／攝影）
衛福部長陳時中日前前往立法院備詢有關「動物用藥殘留標準」等案，會前與立委溝通。（記者杜建重／攝影）

4月12日迄今，台灣已有200天未出現本土新冠肺炎病例。這個消息，透過彭博新聞社的報導，讓台灣防疫有成「出口轉內銷」成為大內宣。慶幸之餘，也別忘了台灣已向不少國家「輸出」數十例感染者；這些黑數，至今還不知要算在誰帳上。

進一步說，在抗疫過程中，防疫中心如果沒有作出那麼多針對性的歧視決策，例如遲遲不讓小明返台、拒絕陸生返校、把新冠肺炎稱為「武漢肺炎」等，台灣的防疫成績也許更值得驕傲些。直到近日，由於檢驗過程的差錯，一名江蘇台商被誤指為確診者；指揮中心其實次日即意識到出錯，卻整整拖了十多天才公開說明。這種態度，明顯缺乏醫者及科學人的謙遜與真誠。

相對的，對岸得知這名台商確診後，連夜對其任職的工廠進行消毒殺菌，並對全廠2000名員工及密切接觸者進行檢測；儘管結果均為陰性，但這才是積極面對問題之道。反觀陳時中，還在那裡跟醫界及實驗室鬥嘴，互推責任，便有些不堪。都查了半個月，還找不出哪個環節出錯，也太不用心了。

陳時中正夾在防疫與萊豬兩大事件之間，窮於兼顧。對於行政作業端的若干差池，外界可以諒解；但對於指揮官的傲慢和偏見，則令人難以苟同。不願認錯，心存偏見，都是阿中的罩門。

衛福部長陳時中（右）日前赴立法院備詢，會前受訪被大批媒體包圍詢問有關地方自治條例...
衛福部長陳時中（右）日前赴立法院備詢，會前受訪被大批媒體包圍詢問有關地方自治條例跟中央法規牴觸的相關新聞。（記者杜建重／攝影）

台灣 防疫 陳時中

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