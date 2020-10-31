防長悼戰機失事飛官 綠委要前朝扛責 馬嗆什麼邏輯

接獲釣客報案後，軍方在戰機失事的海域沙灘發現部分機件殘骸。(記者尤聰光／攝影)

F-5E單座戰機飛官朱冠甍殉職，國防部 長嚴德發昨赴台東悼念時表示，三年內將全數汰換台東志航基地F-5系列戰機。失事的F-5E戰機部分殘骸前天下午在失事海域附近沙灘發現，其中還有朱冠甍簽名的飛行頭盔內襯。至於失事原因的階段性調查報告將在45天內出爐，完整調查報告則要1年。

嚴德發表示，國防部在今年新一代教練機出廠後，原本要分兩階段汰換教練機，包括高雄岡山及台東志航基地，目前國防部決定優先汰換志航33架教練機，明年啟動，3年內汰換完畢，已要求漢翔公司加速作業。至於失事飛機的打撈作業，目前除了動用海軍獵雷艦，也委託民間「全日儀公司」協助，盡速打撈。

嚴德發也數度哽咽說，九三軍人節時在台北香堤大道，他還看到朱冠甍現場唱了自創歌曲「藍天」，「沒想到卻是我見他的最後一面」。嚴並引述朱冠甍的歌詞說，「『用盡生命的一切，去守護青天白日的家園』，他做到了」。

空軍參謀長黃志偉昨表示，「國機國造」政策建案期程沒有改變，原本計畫就在是2017年完成合約簽署、2026年完成「勇鷹」66架交機；建案過程中經歷政黨輪替與交接，但沒有任何改變。

漢翔公司也發出聲明，教練機汰換若採外購計畫，也同樣在2026年始可交齊新機，與國機國造計畫相同，並無F-5戰機汰換計畫延遲，導致舊教練機續用之事。

另據中國時報報導，F-5E戰機失事造成飛官朱冠甍殉職，民進黨 桃園市議員王浩宇批評，馬政府執政8年，未採購外國高級教練機，「教練機進度0」。前總統馬英九昨抨擊，調查報告沒有出爐，卻要他負責，「這什麼邏輯啊！」

國民黨 革實院長羅智強砲轟，民進黨執政五年了，出事還是只能拉馬卸責；前國民黨青年團總團長林家興則批王浩宇未查證詳實，對馬不公允。

羅智強指出，事實上，依馬總統時期的採購規畫，F5-E戰機早該於去年解除現役，到了民進黨上台，空軍被迫改口稱「F-5E有延壽計畫，可以飛到2028年」。