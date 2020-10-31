打流感疫苗增3死 疾管署：皆有舊疾 與疫苗無關

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，新增三例接種流感疫苗後死亡病例，他們皆有舊疾，死因與疫苗無關。（中央社）

中央流行疫情 指揮中心昨宣布，這兩天新增接種疫苗後不良反應事件112例，並新增三例接種流感疫苗 後死亡病例，三人均年逾70歲且有其他疾病，包括肺癌、心肌梗塞、高血壓 、腦動脈血管瘤等，經諮詢專家意見後，與之前通報的四名接種後死亡病例相同，認為死因皆與疫苗無關。

疾管署副署長莊人祥表示，27日傳出有通報死亡案例，28、29日通報數暴增112件；截至昨天，流感疫苗不良反應通報累計達192件，其中有七件通報死亡、二件通報危及生命。

莊人祥表示，新增的三例接種流感後通報死亡的案例，第一例為70多歲男性，8日接種流感疫苗，13日死亡，該男今年5月確診肺癌第三期未接受治療，死亡證明為急性心肺衰竭。

第二例為70多歲男性，7日接種後因胸悶住院，電腦斷層發現有心肌梗塞合併心包積液，21日死亡。第3例為80多歲女性，過去有高血壓、腦動脈血管瘤病史，7日接種，11日家人叫喚不醒，腦部電腦斷層發現腦動脈血管瘤破裂，為主要死因。

莊人祥表示，三個案經專家研判，認為與本身疾病發展有關，與接種流感疫苗關聯不大；與疫苗有關的副作用，多是接種部位紅腫、發燒，嚴重會立即出現過敏性休克等，但發生機率極低。