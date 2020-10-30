台增3接種流感疫苗後死亡個案 疾管署：死因皆與疫苗無關

莊人祥表示，這三例接種後死亡個案都比較像是本身就有的疾病病程，研判與流感接種關聯性不大。(記者陳婕翎／攝影)

繼本周二出現四名接種流感疫苗 後死亡通報事件後，公費流感疫苗目前已經接種457萬，衛福部疾管署今再公布，台灣 又現三名接種流感疫苗後死亡的個案，疾管署今天諮詢衛福部預防接種受害救濟審議小組及傳染病防治諮詢會專家，研判三例接種後死亡者與疫苗無關。

莊人祥說，第一案是10月8日接種，為一名七十幾歲男性，該男其實在今年5月已確診肺癌第三期，但確診後都沒有接受相關治療，於10月8日接種流感疫苗，10月13日死亡，後來死亡證明是急性心肺衰竭。

第二例也是男性七十幾歲，10月7日接種，當天開始胸悶症狀後來收入住院後，電腦斷層發現有心肌梗塞、心包肌炎等問題，於10月20日死亡。第三例為八十多歲女性，過去有高血壓 跟腦動脈血管瘤，10月7日接種，5天後開始意識不清，接受腦部斷層發現腦部是血管瘤死亡。

莊人祥表示，這三例接種後死亡個案都比較像是本身就有的疾病病程，研判與流感接種關聯性不大，但若是家屬想要申請預防接種受害，維生單位也會給予協助。但他再次強調，與疫苗有關的副作用，多數是接種部位紅腫、發燒，嚴重反應多會立即反應出過敏性副作用。

因鑑於近期的南韓不良事件，後續通報數字多，目前為止前天有80件，近二天增加112見，現在有192件。是否有浮報現象，莊人祥認為，本就是設計給醫療單位主動通報，若醫師無法排除疫苗相關性，都可通報；關於疫苗安全性，食藥署藥品不良反應評估每周都會出相關資訊。