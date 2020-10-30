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新聞眼／國造換裝延誤 該停飛就停飛

記者 洪哲政
空軍第七聯隊台東志航基地編號5261的F-5E單座戰機29日墜海，飛官殉職。圖為軍事迷日前捕捉拍攝到飛行起降情形。（圖：陳姓航空迷提供）
空軍第七聯隊台東志航基地編號5261的F-5E單座戰機29日墜海，飛官殉職。圖為軍事迷日前捕捉拍攝到飛行起降情形。（圖：陳姓航空迷提供）

F-5E戰機墜海，原因尚待確認，但飛官生前透過無線電緊急反映單側發動機失效，機械因素明顯，已將整個事件轉向檢討機隊是否早應汰除決策責任。國防部與國安單位不應小覷這項命題，應及早查明戰機失事原因，對外做出交代，強化機務，澄清質疑以安定軍心。

軍機或軍車失事，縱使是高齡軍備，也不能武斷認為一定與「老舊」有關。軍事裝備堪用在於是否維持保養妥善，戰機能否升空在於適航與否。但因近期數件裝備失事導致官兵喪生案，例如今年陸軍OH-58D戰搜直升機失事與烈嶼M41A3戰車翻覆案，裝備都有高齡問題，此次軍機失事，外界再以裝備老舊，質疑民進黨政府高教機堅持國造，以致延遲換裝期程。

縱使內情並不如外界理解單純，但面對質疑，國軍在大肆對美採購軍備同時，確應評估高齡裝備執勤的風險，同時深切檢討成因，找出問題的根本，並規畫全盤的因應與改善措施。

民進黨執政後，排除馬政府與漢翔高層眾議，將原規畫向義大利採購M346高教機，轉向「國機國造」。就時程而言，當年允諾在台組裝的M346，因設計成熟，或許能及早接替F-5戰機的任務，但對台灣航空工業而言，國機國造所帶來的效益與進步，確遠高於原案。

以一架戰機失事，等量否定國機國造決策，或許武斷，但卻有很大討論空間，尤其可能影響換訓學員士氣。

一架新設計戰機，需要較多驗證時程，必須通過空軍嚴格戰術測評，這也是外界質疑高教機至今未量產原因。就算近期可望進入量產階段，但要完成66架新機交機，空軍現役40幾架F-5至少還要「撐」兩年。由於同型機屬於上一代設計，目前僅有南韓與泰國使用，F-5機隊所需零附件來源是否穩定、有無新零件可採用？恐是更須重視的當前課題。

現階段非催促高教機提前量產，而應務實與美原廠協商，提前規畫F-5機務問題，若妥善率下降，無法管控風險，基於安全考量，整合堪用裝備，縮小機隊規模，該停飛就停飛。

民進黨 義大利 台灣

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