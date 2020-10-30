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飛官失事前通報發動機失效 系列戰機停飛特檢

記者尤聰光、洪哲政／台東30日電
殉職飛官朱冠甍原定明年升少校。（中央社）
殉職飛官朱冠甍原定明年升少校。（中央社）

上尉飛官朱冠甍駕駛F-5E戰機不幸墜機殉職，目睹民眾說，「戰機飛得不高，從海面上往下掉！」感覺戰機升不上去，之後很快掉下來，戰機墜海後冒煙，還看到飛行員跳傘；志航基地跑道尾的居民說，看到飛機起飛時「機尾有起火」，飛機仍往外海飛去，之後飛行員就跳傘。

來源：聯合影音網

軍方表示，朱冠甍起飛兩分鐘轉進加路蘭外海，發現疑似右發動機失效，通報塔台並緊急跳傘。飛機失事後，海巡、消防及基地黑鷹救護直升機前往救援，8時40分吊掛起落海的朱冠甍，但當時朱已無脈搏血壓，送醫途中曾兩次電擊，但仍在9時27分宣告不治。

台東地檢署檢察官相驗認定，朱頭部外傷造成顱內出血，導致中樞神經休克死亡；是否為跳機時頭部撞擊到東西仍需調查。陪同相驗的調查人員透露，朱左耳、左眼窩附近凹陷，左胸也凹陷，左手骨折，傷勢集中在身體左上半邊，頭部傷勢嚴重，很可能頭部重傷第一時間就失去意識。

空軍參謀長黃志偉表示，戰機起飛後飛官隨即反映右側發動機失效，人員藉由彈射跳傘逃生，彈射椅受到戰機高度與角度限制，不一定保證飛官能以最佳情況落海。初步查證朱冠甍航空生理、救生與離心機訓練時數、勤前風險評估都合乎規定。

軍方在殯儀館設臨時靈堂，參謀總長黃曙光、台東縣長饒慶鈴前往致意。饒慶鈴說，殉職飛行員全家剛入籍台東，縣府協助後事，並商討在台東忠烈祠留一牌位。

F-5E戰機失事，目前空軍將F-5E／F所有戰機全面停飛特檢。昨午兩架掛載副油箱的IDF經國號戰機降落台東志航基地，外傳是支援台東空防，以因應F-5E／F待檢期間的空窗期，軍方對此不回應，表示台灣空防都在掌握中，沒有所謂的空窗期。

F-5E墜機關鍵三分鐘
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