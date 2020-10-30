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飛官殉職 母崩潰：兒曾說F-5E早晚會出事

記者尤聰光／台東30日電
軍方人員在殯儀館設置殉職飛官朱冠甍臨時靈堂，朱妻（黑衣者）悲傷難過不已，由軍方人員攙扶走出靈堂。（記者劉學聖／攝影）
軍方人員在殯儀館設置殉職飛官朱冠甍臨時靈堂，朱妻（黑衣者）悲傷難過不已，由軍方人員攙扶走出靈堂。（記者劉學聖／攝影）

空軍上尉飛行官朱冠甍昨天上午駕駛編號5261的F-5E單座戰機執行飛行訓練，從台東志航基地起飛兩分鐘後，在距離基地北方加路蘭海域約一浬處墜機，朱跳傘落海，但因頭部重創，送醫不治。朱的母親昨情緒崩潰說，「如果還有下一位意外的話，我會替冠甍去跳台東的海，不這樣子大家不重視F-5的問題，這遺憾還要多少人承受？」

來源：聯合影音網

朱媽媽說，她一定要替兒子把心聲講出來，冠甍曾告訴她，「媽媽，F-5E早晚會出問題」，讓她心驚膽跳，「今天這個責任冠甍扛了，我的孩子爭氣，可是軍方給我的是什麼？國家給我們的是什麼？」

朱冠甍的父親在台中漢翔公司工作，從小受爸爸影響，他立志當飛官，小時候還和F-5E合照，經過多年努力才考上空軍官校，順利當上中華民國空軍飛行員。

朱媽媽說，兒子跟她說過F-5戰機機齡已40年，相當老舊，希望兒子殉職能引起國家重視F-5的問題。現在她只能當作孩子去遠遊，來幫兒子整理行李，看他有沒有帶齊。

朱冠甍老家在彰化，是空軍官校正期102年班畢業，和妻子育有剛滿一歲女兒，愛情長跑11年先登記結婚，為方便照顧妻小，將戶籍遷入台東，妻子在台東基督教迦納之家擔任護理師。他原定今年4月和妻子補辦婚禮宴客，因疫情延至明年5月。未料，來不及宴客不幸殉職。

朱冠甍是個多才多藝的陽光男孩，喜歡玩樂團、潛水打魚，他IG發文分享不少家庭照，顯示深愛妻女。今年九三軍人節，他發文說，「想說的話很多，能改變的太少，期待國軍能愈來愈好，用前瞻的思維帶現在的兵，打未來的仗」，展現愛國愛軍的意志。

去年12月，朱冠甍在IG發文分享全家福照，著軍服的他抱著襁褓中可愛的女兒「朱尾巴」，妻子穿白紗，一家三口甜蜜同框，幸福洋溢。今年9月女兒周歲生日時，他又在IG發文說，決定戒菸離開十年「好友」，當作給家人最棒的禮物，展現愛家的一面。

朱冠甍允文允武，飛行時數達703小時，音樂也在行，在志航基地和同袍組「志航虎團」，擔任吉他手，還共同創作歌曲「藍天」。志航基地政戰主任吳榮華說，朱冠甍很敬業，很重視飛行線上任務。

「冠甍是個活躍、熱情的人，和同袍相處融洽」，吳榮華說，朱殉職，同僚都很難過，將和家屬協商後，把靈堂移到基地內，供同仁致哀思。

朱冠甍從小熱愛戰機，他父親在漢翔公司工作，從小受爸爸影響，他立志當飛官。（翻攝自...
朱冠甍從小熱愛戰機，他父親在漢翔公司工作，從小受爸爸影響，他立志當飛官。（翻攝自朱冠甍臉書）

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