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悼念殉職飛官 嚴德發哽咽：3年內汰換志航F-5戰機

記者尤聰光／台東30日電
國防部長嚴德發（右）蹲下身來不斷安慰家屬，並表達蔡英文總統的關心。(記者尤聰光／攝影)
國防部長嚴德發（右）蹲下身來不斷安慰家屬，並表達蔡英文總統的關心。(記者尤聰光／攝影)

空軍第七聯隊志航基地F-5E戰機昨失事墜海，上尉飛官朱冠甍不幸殉職。國防部長嚴德發今天至台東市立殯儀館悼念，向家屬慰問致意。嚴受訪時數度哽咽表示，3年內全數汰換台東志航基地F-5系列戰機。

嚴德發表示，依既定規畫，國防部同步在今年新一代教練機出廠後，原分兩階段換教練機，包括高雄岡山及台東志航，國防部決定優先換台東志航33架教練機，明年啟動，3年內全數汰換F-5系列戰機，漢翔公司加速作業。

今天早上10點嚴德發率國防部高階幕僚前往台東市立殯儀館，向飛官朱冠甍靈堂上香悼念，同時慰問朱母及朱妻，現場氣氛相當哀戚，嚴德發蹲下身來不斷安慰家屬，並表達蔡英文總統的關心。

嚴德發接受媒體訪問時，數度哽咽，他說，「今年九三軍人節，在台北香堤大道還看到朱冠甍，現場還唱了一首歌，卻是我見他的最後一面，這麼優秀的飛行員就這樣離去，我真的很不捨、很難過」。

嚴德發說，「就像他唱的歌詞一樣，『用盡生命的一切，去守護青天白日的家園』，部長說：他做到了。」希望國人支持國軍、愛護國軍」。

至於失事飛機的打撈作業，嚴德發表示，為調查失事原因，空軍規畫飛機一定要打撈，目前要動用海軍獵雷艦外，也委外專業的全日儀公司來協助，盡速將飛機打撈上來。

空軍第七聯隊志航基地F-5E戰機29日失事，上尉飛官朱冠甍不幸殉職。國防部長嚴德...
空軍第七聯隊志航基地F-5E戰機29日失事，上尉飛官朱冠甍不幸殉職。國防部長嚴德發30日至台東市立殯儀館悼念。嚴受訪時數度哽咽表示，3年內全數汰換台東志航基地F-5系列戰機。(記者尤聰光／攝影)

國防部 蔡英文

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