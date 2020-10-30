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台灣唯一粉蝨專家 台大教授柯俊成研究室猝死

記者廖炳棋、潘乃欣／台北30日電
台大昆蟲系臉書29日發出柯俊成教授過世消息，並表示他是台灣唯一專攻粉蝨科分類學者。（取材自台大昆蟲學系網頁）
台大昆蟲系臉書29日發出柯俊成教授過世消息，並表示他是台灣唯一專攻粉蝨科分類學者。（取材自台大昆蟲學系網頁）

台灣大學昆蟲系教授柯俊成昨天凌晨猝死在研究室，檢警相驗後懷疑是高血壓引發，正進一步釐清。柯是台灣唯一專攻粉蝨科的分類學者，擅長昆蟲幼態分類，在重要農業害蟲「粉蝨」上深耕超過30年，傳出噩耗令學界難以相信。

台大昆蟲系師生暱稱柯俊成為「小柯老師」，前晚還有同事及學生看到他在研究室，他表示要加班，要同事先行離開，自己繼續研究。

昨天凌晨，柯俊成女兒發現父親一直沒返家，打手機也沒人接，趕到台大並請學校人員一起進入柯的研究室，赫見柯倒臥在研究室水槽邊，通報警方處理。警方勘驗，未發現外力侵入痕跡，也沒有他殺嫌疑，由於柯有高血壓等疾病，檢警懷疑可能因疾病猝死。

台大昆蟲系指出，柯俊成的離去是系上重大損失，柯1981年進入台大植病系昆蟲組就讀，也在昆蟲系攻讀碩、博士學位，畢業後一直在系所服務。

柯俊成曾在系刊發表「十年蟲緣」一文，描述他在十年昆蟲館十年時光，每天拖著疲憊步履從昆蟲館旁小路歸去時，總想著明天要多用功一點。柯提到，人的一生有限，只能選擇幾項工作來經營，自己最感興趣的研究是台灣昆蟲調查，學習過程最大的滿足就是發現可能是新種的喜悅。

高血壓 台灣 猝死

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