台防疫大烏龍！檢體錯置 江蘇台商沒染疫

因實驗室人員錯置檢體，江蘇台商被當成案530確診者，疫情指揮中心指揮官陳時中坦承疏失。(記者陳婕翎／攝影)

台灣防疫 表現優異，指揮中心實驗室卻搞出大烏龍，因檢體樣本錯置，原本被列為案530的江蘇台商第一次檢驗為陽性，但之後連續三次均為陰性，並未感染，真正確診者為從法國返台的台灣籍男性（案536）。針對防疫以來首見篩檢錯誤，指揮中心昨天坦承疏失，已將江蘇台商移出染疫名單。

指揮中心發言人莊人祥說，這次事件「至少三人檢體錯置」，不只是案530、536兩人檢體互換，而是這兩案檢體與其他陰性個案混淆，但因其他個案均為陰性，因此無須詳述共有幾例檢體遭錯置；但仍有媒體追問多少人被錯置檢體？莊不願多說。

江蘇台商所任職的友達，當初因此案例受到波及，昆山廠全體員工篩檢，但指揮官陳時中 昨天並未公開道歉。此外，江蘇台商非確診者，代表已有八個多月並未出現大陸移入個案，但陳時中仍強調，當地還是爆發零星個案，台方必須維持高度警戒。

江蘇台商確診當天陽性轉陰性，當時許多醫師懷疑這是誤植個案，為何指揮中心拖至昨天才認錯？陳時中解釋，需從程序面釐清，耗時多天才進一步完成判定；他否認錯置與檢驗人員過勞有關，也不會懲處實驗室，但會建置進一步防錯機制，鼓勵增加實驗室人力，強化實驗步驟中的檢體比對。

陳時中表示，衛生單位已向江蘇台商說明經過，「他對此也沒有特別的看法，能夠接受」，檢疫補償照舊；指揮中心發言人莊人祥強調，已向當事人及工廠致意，真的非常抱歉發生錯置事件，造成對方困擾。

江蘇台商於本月12日入境台灣，當時檢疫人員使用深喉唾液檢驗陽性確診，且為強陽性，當天另以鼻咽試紙採檢卻呈陰性，抗體也為陰性，14日深喉唾液檢驗又是陰性。當時國台辦曾質疑台灣檢測烏龍，指揮中心解釋，江蘇台商非特例，台灣共有96名確診者也出現類似狀況（陽轉陰）；不料隔日重新採檢31名同天入境、同實驗室檢體，僅有案536（從法返台的台灣籍男性）二採結果為陽性。

台疑又輸出3例 增1例境外移入

另外，台灣昨新增一例境外移入確診個案，為十幾歲的印籍女性移工，總案例數達到551例。指揮中心昨也公布接獲日本和泰國通報三例疑似由台灣輸出的確診個案，已匡列三名個案在台39名接觸者，有28人應採檢，其中20人核酸及血清抗體均為陰性，其餘八人還在檢驗中。