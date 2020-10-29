台F-5E戰機墜海 飛官跳傘逃生搶救不治

台東志航基地的空軍第7聯隊F-5E戰機(非事故機)，目前主要擔任新進飛官訓練。(本報資料照片)

空軍台東志航基地今天早上8時多，傳出一架F-5E戰鬥機在加蘭外海墜機 ，朱姓飛行員跳傘逃生，海巡、消防及軍方進行搜救，將飛行員以直升機吊掛返岸，不過因飛行員獲救時已無呼吸心跳，送往台東馬偕醫院搶救後仍宣告不治。

空軍司令部上午證實，台東志航空軍基地一架F-5E戰機上午7時30分起飛後，不到2分鐘就在基地北面一海里墜落，7點31分跳傘，7點55分消防署確認加路蘭外海有空軍F5E戰鬥機落海，8點37分現場人員回報，由搜救直升機尋獲並吊掛返岸，於8點59分送抵台東馬偕醫院搶救。

據了解，這名朱冠甍上尉是空官102年班，飛行時數700小時，朱冠甍除了事優秀飛官，還組成樂團「虎團」，他擔任吉他手，也常到社福機構義演，今年4月曾接受媒體採訪報導。朱冠甍曾說，主要是平常白天就是飛行，算是比較嚴謹的工作，自然神經比較緊繃，晚上有時間就會聽音樂，試著創作、想一些新的元素，對工作來說是非常有紓解壓力的效果。

空軍F-5E型戰機為1973年與美國 簽訂合作生產（MOU），使用2具J58-GE-21A型渦輪噴射發動機，共生產242架。1974年首架機在台灣 裝備完畢，並出廠交付空軍，目前仍擔任台灣空軍部隊的訓練任務。