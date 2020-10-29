台版「變形金剛」裝甲車偽裝欺敵 網友笑：全世界都知道了

國軍北部作戰區現正進行「第四季戰備任務訓練實兵演練」，陸軍下達裝備偽裝令，584旅聯兵營將雲豹甲車覆蓋上三合板偽裝成工程車開著上路。(記者洪哲政／攝影)

國軍北部作戰區現正進行「第四季戰備任務訓練實兵演練」，陸軍下達裝備偽裝令，各部隊挖空心思設計假人假砲，將戰車遁入廢鐵堆，甚至將甲車覆蓋上三合板偽裝成工程車開著上路，但這樣的創意真能保存戰力嗎？網友熱烈討論，有人認為「黃色那麼明顯」，也有人說「照片都曝光了，敵軍也都知道啦。」

發想相關偽裝的聯兵營長張孟蒼昨受訪表示，部隊偽裝就像電影 中的變形金剛，「也是出入在資源回收場」，不讓敵人發現，直到它自行出動迎頭痛擊敵軍。

北部第三作戰區昨天在北部地區繼續執行「第四季戰備任務訓練實兵演練」，參演的陸軍584旅聯合兵種營在工廠林立的桃園海線區域實施「戰力防護」，挖空心思將雲豹甲車偽裝成工程車與起重車，戰車則遁入資源回收場廢鐵堆中，難以辨識車型。

張孟蒼表示，這次戰備訓練重點在於戰力防護，在官兵發想下，對雲豹甲車機動構型進行偽裝，以一般木材、角鐵偽裝成工程車，構想是因部隊集結周邊工廠林立，許多工程車與起重車行進，因此將雲豹甲車偽裝成工程車與起重車，進行機動間偽裝，以達「隱真示假、欺敵迷惑」效果。

張孟蒼說，裝備偽裝的目的在於隱匿、隱蹤，不讓敵人發現，部隊在任何場所會利用在地資材，就地實施偽裝。就像電影中的變形金剛，也是出入在資源回收場，不讓敵人發現，直到它自行出動迎頭痛擊敵軍。

照片經媒體報導後，隨即在網路各大社群 引起討論，有網友認為「以前也有氣球的坦克，氣球飛機，還行啦」、「莫名的喜感」、「那起重機有夠明顯」也有人說「話說現在飛機都有熱像儀了，感覺能騙的有限」、「共軍 ：感謝介紹」、「現在敵軍都知道，你八輪甲車偽裝工程車了，厲害。」