新聞眼／指揮中心寬以律己 最大防疫漏洞

新冠肺炎檢體錯置烏龍，誤把返台的江蘇台商確診，但指揮中心未積極自我檢討，恐怕也是防疫漏洞。(本報資料照片)

回顧近幾個月，指揮中心對台灣 新冠肺炎輸出個案，矛頭總指向是別人家機場檢疫篩檢不準，如今江蘇台商確診（案530）確認是搞烏龍，指揮中心看似灰頭土臉，檢體錯置卻說得淡定，未見積極自我檢討。

儘管指揮中心發言人莊人祥28日強調，已向當事人及工廠致意，但指揮官陳時中 在記者會上，被媒體問及是否道歉，卻未回應。

當初因指揮中心疏失，友達光電所屬大陸昆山廠逾千名員工連夜被迫採檢，還一度傳出關廠，如今友達光電沒聽到陳時中道歉，反而還要跳出來回應尊重專業檢驗及鑑定，慶幸員工身體健康。情何以堪？

6月起，台灣輸出個案頻傳，中國大陸機場防疫 就發現四例新冠肺炎陽性個案，陸方質疑台灣防疫出現漏洞，但指揮中心指揮官陳時中態度強硬，質疑對方實驗室篩檢不準。如今台灣實驗室犯下大錯，錯置檢體，人數至少三位，還波及光電大廠和數千人，儘管大家平安無事是喜事，但也讓過去總嚷著別人機場檢驗不準、台灣出境最乾淨的指揮中心踢到鐵板，遭大陸官方及網友洗臉。

指揮中心寬以律己、嚴以待人態度，恐怕也是防疫漏洞之一。台灣從未實施入境全篩，其他國家查得多，出錯率自然可能高，指揮中心不應只會批評別人篩檢技術有問題。歐美正承受第二波疫情，台灣嚴陣以待，檢驗人員站在第一線，如何引進自動化檢驗設備技術，減輕人力負擔，已刻不容緩。

案530不能只是名單上空號，指揮中心應把這個號碼作為警惕，嚴峻面對秋冬可能來襲的疫情巨浪。