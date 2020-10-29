我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

新聞眼／指揮中心寬以律己 最大防疫漏洞

記者 陳婕翎
新冠肺炎檢體錯置烏龍，誤把返台的江蘇台商確診，但指揮中心未積極自我檢討，恐怕也是防疫漏洞。(本報資料照片)
新冠肺炎檢體錯置烏龍，誤把返台的江蘇台商確診，但指揮中心未積極自我檢討，恐怕也是防疫漏洞。(本報資料照片)

回顧近幾個月，指揮中心對台灣新冠肺炎輸出個案，矛頭總指向是別人家機場檢疫篩檢不準，如今江蘇台商確診（案530）確認是搞烏龍，指揮中心看似灰頭土臉，檢體錯置卻說得淡定，未見積極自我檢討。

儘管指揮中心發言人莊人祥28日強調，已向當事人及工廠致意，但指揮官陳時中在記者會上，被媒體問及是否道歉，卻未回應。

當初因指揮中心疏失，友達光電所屬大陸昆山廠逾千名員工連夜被迫採檢，還一度傳出關廠，如今友達光電沒聽到陳時中道歉，反而還要跳出來回應尊重專業檢驗及鑑定，慶幸員工身體健康。情何以堪？

6月起，台灣輸出個案頻傳，中國大陸機場防疫就發現四例新冠肺炎陽性個案，陸方質疑台灣防疫出現漏洞，但指揮中心指揮官陳時中態度強硬，質疑對方實驗室篩檢不準。如今台灣實驗室犯下大錯，錯置檢體，人數至少三位，還波及光電大廠和數千人，儘管大家平安無事是喜事，但也讓過去總嚷著別人機場檢驗不準、台灣出境最乾淨的指揮中心踢到鐵板，遭大陸官方及網友洗臉。

指揮中心寬以律己、嚴以待人態度，恐怕也是防疫漏洞之一。台灣從未實施入境全篩，其他國家查得多，出錯率自然可能高，指揮中心不應只會批評別人篩檢技術有問題。歐美正承受第二波疫情，台灣嚴陣以待，檢驗人員站在第一線，如何引進自動化檢驗設備技術，減輕人力負擔，已刻不容緩。

案530不能只是名單上空號，指揮中心應把這個號碼作為警惕，嚴峻面對秋冬可能來襲的疫情巨浪。

台灣 陳時中 防疫

上一則

慶破案喝花酒 9刑警記過調職

下一則

植牙後水從鼻出 醫賠錢仍遭起訴

延伸閱讀

台流感接種後4死 專家：心血管疾病引起

台流感接種後4死 專家：心血管疾病引起
韓流感疫苗36死 陳時中：台灣賽諾菲批號不同

韓流感疫苗36死 陳時中：台灣賽諾菲批號不同
新聞評論／疫苗及美豬之亂 暴露陳時中漠視專業

新聞評論／疫苗及美豬之亂 暴露陳時中漠視專業
觀察站／順時中到罵時中 陳時中冤枉嗎？

觀察站／順時中到罵時中 陳時中冤枉嗎？

熱門新聞

台灣長榮大學職業暨環境與食品安全研究中心主任張振平以霧化器呈現氣炸鍋後方排氣孔會把空氣往上噴。(記者邱宜君／攝影)

氣炸鍋油煙 是油鍋13倍 不開抽油煙機 空汙暴增1525倍

2020-10-22 19:10
空軍台東志航基地29日早上8時多，傳出一架F-5E戰鬥機在加蘭外海不明原因墜機，傳出飛行員跳傘，海巡、消防及軍方搶救中。（記者尤聰光／攝影）

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

2020-10-28 22:22
淡江大學大陸所榮譽教授趙春山。記者呂佳蓉／攝影

11月3日台灣最危險時刻？ 學者這樣說

2020-10-23 08:54
陸委會前副主委趙建民根據八項指標表示，兩岸關係已進入「準戰爭」狀態。圖為解放軍日前派遣運八反潛機進入台灣防空識別區邊緣。(圖：國防部提供)

40年來最嚴峻時刻 前陸委會副主委：兩岸進入準戰爭

2020-10-25 02:28
（本報資料照片）

長榮4000億爭產落幕 長子贏了將全面接管

2020-10-21 03:27
美國國務院批准售台100套岸置魚叉反艦飛彈系統。(圖取自波音推特)

美再批准售台百套「岸置魚叉反艦飛彈」約23.7億美元

2020-10-26 18:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除