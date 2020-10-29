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參謀總長沈一鳴、飛官朱冠甍 今年殉職官兵累計已15人

記者袁志豪／台北29日電
故參謀總長沈一鳴等8位國軍將士舉行聯合公奠儀式。(本報資料照片)
故參謀總長沈一鳴等8位國軍將士舉行聯合公奠儀式。(本報資料照片)

台東志航空軍基地一架F-5E戰機上午7時30分起飛後，因發動機失效墜毀於台東近海，飛官朱冠甍上尉跳傘落海，經搶救不治殉職。據統計，今年迄今，國軍殉職官兵累計已達15人，官階最高為故參謀總長沈一鳴上將。

今年1月2日，國軍發生有史以來最嚴重的高階將領空難，參謀總長沈一鳴搭乘直升機飛往宜蘭慰問官兵，座機於新北坪林、宜蘭交界的山區失事墜毀，全機13位官兵包括沈一鳴在內共8人罹難，5人受傷。

殉職八人除了上將沈一鳴之外，還有正駕駛葉建儀中校、副駕駛劉鎮富上尉、機工長許鴻彬士官長、政戰局副局長于親文少將、情報次長室助理次長洪鴻鈞少將、總長室侍從官黃聖航少校、國防部總士官長韓正宏士官長。

今年7月3日，海軍陸戰隊在左營軍區桃子園海灘操演時膠舟艇翻覆，上士陳志榮、上兵蔡博宇、中士操舟手阿瑪勒．道卡杜三人殉職。

今年7月16日，陸軍航特部六〇一旅編號616的OH-58D戰搜直升機，執行漢光演習戰備操演結束返場，卻墜毀新竹軍機場，正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉不幸殉職。

今年10月8日，金防部烈嶼守備隊戰車連演訓時發生戰車翻覆意外，造成一死一傷，車長林楷強中士不幸殉職。

今年10月29日，空軍台東志航基地一早傳出F-5E戰機墜海，上尉飛官朱冠甍跳傘落海，送醫不治。

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