台流感接種後4死 專家：心血管疾病引起

國內外都傳出施打流感疫苗後死亡病例，衛福部長陳時中昨晚親上火線，強調目前國內死亡的案例經檢驗都跟疫苗施打無關。(記者葉信菉／攝影)

台中51歲林姓男子接種公費流感疫苗 出現嚴重不良事件後，疾管署昨公布，國內通報4件流感疫苗不良事件死亡個案，3例接種賽諾菲疫苗、1例接種國光疫苗，衛福部部長陳時中 昨晚親上火線，強調「不良事件不等於副作用」，專家研判個案死因皆是心血管疾病，排除疫苗因果關係。

4名死亡個案年齡介於60至70歲，3女1男，平均在接種後3至10天死亡，衛福部預防接種受害救濟審議小組及傳染病防治諮詢會26日晚舉行專家諮詢會議，初步研判死因分別為蜘蛛膜下腔出血及動脈瘤破裂、急性心肌梗塞、冠狀動脈阻塞及急性腦中風 、主動脈剝離。

疫苗不良事件由民眾端及醫療端主動通報，只要不適發生在接種後，即使未與疫苗有關聯，仍可通報。陳時中強調不良事件通報並非全部都與疫苗有關，因果關係需由專業診斷或判斷，籲民眾勿過度恐慌。經專家小組討論，目前國內無任何證據需停打流感疫苗，才決定繼續施打。

去年流感疫苗不良事件通報案例118案，今年截至10月26日，流感疫苗接種不良事件通報76件，屬嚴重不良反應25件，其中13件屬延長住院危及生命或死亡案件，症狀或診斷包括心肌炎、蜂窩性組織炎、休克、呼吸困難、急性心肌梗塞、蜘蛛膜下腔出血、急性中風等。

陳時中說，目前除新加坡預防性停打，北半球各國持續接種，韓國多起死亡案例也未停打，「相信韓國政府不會拿他們國人生命開玩笑」。疾管署醫學辦公室防疫醫師鄒宗珮說，停打應考量接種風險是否大於不接種疫苗，若固定症狀發生在單一廠牌同批號，評估繼續接種風險較高。

韓國接種後死亡事件頻傳，台灣不良事件通報一周攀50件，專家不斷呼籲未必與疫苗有因果，但民心慌慌表現在緩打潮，排除周末醫院診所未開，與上周1的16.4萬劑相比，本周一僅接種9.1萬劑明顯減少。但疾管署副署長莊人祥說，多數人已施打完畢，人數自然降低。

振興感染科主任李明政認為，並非接種意願降低，今年一開打就現搶打潮，過去定期接種者多已接種，民眾常接收到接種不良事件消息，可能覺得自己出現類似不適，形成群體心理作用，實際上多與疫苗無關，今年有意願接種者仍可如期施打。