我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院提名完大法官就休會 紓困選前通過無望

全球新冠死亡病例 研究：15%與空污有關

台4起疑接種流感疫苗後死亡 接種計畫持續不喊卡

記者陳婕翎／台北27日電
26日晚舉行衛生福利部預防接種受害救濟審議小組及傳染病防治諮詢會專家諮詢會議，將持續密切監測接種不良事件。(記者陳婕翎／攝影)
26日晚舉行衛生福利部預防接種受害救濟審議小組及傳染病防治諮詢會專家諮詢會議，將持續密切監測接種不良事件。(記者陳婕翎／攝影)

中華民國疾管署今日公布，國內通報4件流感疫苗不良反應死亡個案，為台灣首名接種後死者，昨晚舉行衛生福利部預防接種受害救濟審議小組及傳染病防治諮詢會專家諮詢會議，初步研判其症狀或死亡原因與自身慢性病較有相關，建議國內繼續推動接種計畫，將持續密切監測接種不良事件。

疾管署醫學辦公室防疫醫師鄒宗珮說，不前初步了解，四名疫苗接種不良反應死亡案件，個案年齡介於60至70歲之間，死因多是心血管疾病，其中包含腦出血或心肌梗塞，認為和接種流感疫苗沒有直接關係。

截至10月26日，流感疫苗接種不良事件共通報76件，屬嚴重不良反應25件，其中13件屬延長住院/危及生命或死亡之案件，症狀或診斷包括心肌炎、蜂窩性組織炎、休克、呼吸困難、急性心肌梗塞、蜘蛛膜下腔出血、急性中風等，餘12件為其他嚴重不良反應。

另非嚴重不良反應50件，症狀包括頭暈、頭痛、紅疹、紅腫、發燒等，多已康復或追蹤結案，此外另尚有1件因通報者未勾選尚在釐清中。疾管署將持續與食藥署及全國藥物不良反應通報中心合作，針對流感疫苗接種不良事件即時因應處理，共同為民眾健康把關。

疾管署副署長莊人祥進一步表示，經與會專家討論，韓國調查結果顯示該國死亡案例與接種流感疫苗無關，仍繼續執行接種計畫，目前除新加坡採行預先停止兩款流感疫苗使用外，無其他國家暫緩執行流感疫苗接種作業，建議維持現行流感疫苗接種政策。

流感疫苗 台灣 新加坡

上一則

黑白集／戳破連江更名的迷思

下一則

蔡政府決策蠻橫霸道 萊豬公聽只是過場

延伸閱讀

51歲男首打流感疫苗 10天後手腳發麻、呼吸急促…命危！

51歲男首打流感疫苗 10天後手腳發麻、呼吸急促…命危！
免費流感疫苗 惠及金山多元族裔社區

免費流感疫苗 惠及金山多元族裔社區
新加坡停打流感疫苗 台目前不考慮跟進

新加坡停打流感疫苗 台目前不考慮跟進
帝國藍十字藍盾與仁德醫生攜手在孔子大廈辦免費接種流感疫苗逾百人參加

帝國藍十字藍盾與仁德醫生攜手在孔子大廈辦免費接種流感疫苗逾百人參加

熱門新聞

台灣長榮大學職業暨環境與食品安全研究中心主任張振平以霧化器呈現氣炸鍋後方排氣孔會把空氣往上噴。(記者邱宜君／攝影)

氣炸鍋油煙 是油鍋13倍 不開抽油煙機 空汙暴增1525倍

2020-10-22 19:10
（本報資料照片）

長榮4000億爭產落幕 長子贏了將全面接管

2020-10-21 03:27
淡江大學大陸所榮譽教授趙春山。記者呂佳蓉／攝影

11月3日台灣最危險時刻？ 學者這樣說

2020-10-23 08:54
陸委會前副主委趙建民根據八項指標表示，兩岸關係已進入「準戰爭」狀態。圖為解放軍日前派遣運八反潛機進入台灣防空識別區邊緣。(圖：國防部提供)

40年來最嚴峻時刻 前陸委會副主委：兩岸進入準戰爭

2020-10-25 02:28
美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福。(聯合報系資料照片)

薛瑞福：台灣是美正常夥伴 北京施壓是死路

2020-10-19 20:40
美國總統大選在即，川普（左）與白登（右）選情進入拉鋸戰。外交部表示，台灣與美國共和及民主兩黨都有非常深厚的關係，台灣沒有押寶川普。（美聯社）

美國總統大選倒數 台外交部：沒有押寶川普

2020-10-19 14:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離

影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離
影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬

影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬
民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村
為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因

為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因
紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡