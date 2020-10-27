台4起疑接種流感疫苗後死亡 接種計畫持續不喊卡

26日晚舉行衛生福利部預防接種受害救濟審議小組及傳染病防治諮詢會專家諮詢會議，將持續密切監測接種不良事件。(記者陳婕翎／攝影)

中華民國疾管署今日公布，國內通報4件流感疫苗 不良反應死亡個案，為台灣 首名接種後死者，昨晚舉行衛生福利部預防接種受害救濟審議小組及傳染病防治諮詢會專家諮詢會議，初步研判其症狀或死亡原因與自身慢性病較有相關，建議國內繼續推動接種計畫，將持續密切監測接種不良事件。

疾管署醫學辦公室防疫醫師鄒宗珮說，不前初步了解，四名疫苗接種不良反應死亡案件，個案年齡介於60至70歲之間，死因多是心血管疾病，其中包含腦出血或心肌梗塞，認為和接種流感疫苗沒有直接關係。

截至10月26日，流感疫苗接種不良事件共通報76件，屬嚴重不良反應25件，其中13件屬延長住院/危及生命或死亡之案件，症狀或診斷包括心肌炎、蜂窩性組織炎、休克、呼吸困難、急性心肌梗塞、蜘蛛膜下腔出血、急性中風等，餘12件為其他嚴重不良反應。

另非嚴重不良反應50件，症狀包括頭暈、頭痛、紅疹、紅腫、發燒等，多已康復或追蹤結案，此外另尚有1件因通報者未勾選尚在釐清中。疾管署將持續與食藥署及全國藥物不良反應通報中心合作，針對流感疫苗接種不良事件即時因應處理，共同為民眾健康把關。

疾管署副署長莊人祥進一步表示，經與會專家討論，韓國調查結果顯示該國死亡案例與接種流感疫苗無關，仍繼續執行接種計畫，目前除新加坡 採行預先停止兩款流感疫苗使用外，無其他國家暫緩執行流感疫苗接種作業，建議維持現行流感疫苗接種政策。