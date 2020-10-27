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中信金帶頭減碳 簽署加入PCAF

記者戴瑞瑤╱台北27日電
中信金帶頭減碳，簽署加入碳會計金融合作夥伴關係（PCAF），是台灣首家加入PCAF的金融機構。 （本報資料照片）
中信金帶頭減碳，簽署加入碳會計金融合作夥伴關係（PCAF），是台灣首家加入PCAF的金融機構。 （本報資料照片）

氣候議題日益嚴峻，為落實盤查與評估金融商品碳排放量，攜手客戶低碳轉型，中信金控本月初正式簽署加入碳會計金融合作夥伴關係（PCAF），是台灣首家加入PCAF的金融機構。

中信金總經理吳一揆表示，因應氣候變遷風險刻不容緩，作為亞洲領先金融機構之一，中信金控呼應聯合國永續發展目標（SDGs）與「巴黎氣候協定」精神，積極加入國際倡議，今年4月簽署支持「氣候相關財務揭露建議」（TCFD）。

旗下子公司中信銀行於去年簽署赤道原則（EPs）、自願遵循聯合國「責任銀行原則」（PRB），台灣人壽保險公司亦在同年導入「責任投資原則」（PRI）和「永續保險原則」（PSI），今年7月公布為金融同業中第一本經確信的PRI報告書，並規畫今年底前公布PSI報告書，在日常營運中精進環境、社會及治理（ESG）三大面向之永續作為。

碳排放計算是企業設定減碳目標、落實永續的基礎，中信金控表示，金融業與石化業、半導體業等碳密集產業不同，主要碳排放來自於投融資組合中企業的排放量。PCAF去年開始推廣「全球碳會計標準」，能協助金融機構測量並揭露放貸、投資等金融商品產生之溫室氣體排放量，目前全球有80家銀行和投資者簽署加入。

PCAF提出方法學可量測金融機構全投融資組合或個別標的之碳排放量，應用範圍涵蓋抵押品、房地產貸款、發電項目融資及公司股權、債務等。

中信金控簽署PCAF後，承諾將在3年內量測，並揭露投融資組合相關碳排放量，同時學習並分享可靠的碳會計方法與經驗，共同推動PCAF總體目標，達成全球至少100個金融機構參與並承諾3年內量測、披露投融資組合的碳排放量。

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