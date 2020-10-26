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51歲男首打流感疫苗 10天後手腳發麻、呼吸急促…命危！

記者黃寅／台中26日電
公費流感疫苗接種率高，不少長者排隊等待注射；圖與新聞事件無關。(本報資料照片)
公費流感疫苗接種率高，不少長者排隊等待注射；圖與新聞事件無關。(本報資料照片)

台中市51歲林姓男子首度施打流感疫苗，十天後陸續出現手腳發麻、四肢無力、自律神經失調、呼吸急促困難等現象，送進加護病房插管治療，有生命危險；台中市衛生局沒有排除是疫苗造成，已回報疾管署，由疾管署進行後續處理。

「疫苗不是在保護人體嗎，為何會這樣？我媽被嚇到了。」林姓男子的女兒說，父親身體硬朗，沒有慢性疾病，也沒有遺傳病史，父親國慶日當天是到台中豐原一間診所接種公費疫苗，是第一次接種流感疫苗，接著和媽媽去爬合歡山，19日突感有異狀。

「對於父親施打疫苗後命危，全家人都無法接受。」她說，起初以為父親只是感冒，但隔天症狀加劇，一覺起來手腳發麻、走路無力、聲音沙啞、吞嚥困難，且自律神經失調、呼吸急促，緊急送醫治療，目前只能先置換血漿或自費注射高劑量人類免疫蛋白對抗病魔。

衛福部立豐原醫院說，經抽脊髓液化驗，確診林男罹患急性多發性神經炎，或稱為格林-巴利症候群的罕見疾病；目前病因不明，初步已排除是病毒、細菌引起，正進行疫苗化驗。

台中市衛生局長曾梓展指出，急性多發性神經炎是種自體免疫功能失調疾病，是否因注射流感疫苗引起很難說，若同一批號疫苗也引起其他人不良反應，那可能可以歸因於與疫苗有關，但若是其他人都沒有不良反應，是否就能排除是疫苗引發也很難判斷。由於疫苗由中央採購，衛生局已回報疾管署處理。

急性多發性神經炎是急性周邊神經病變，可能侵犯身體的運動、感覺及自主神經系統，發生率不到十萬分之三，常發生於健康年輕人及老年人，男性發生率約為女性的1.5倍。

流感疫苗

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