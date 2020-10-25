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郭台銘捐助成立 台大癌醫月虧5000萬

記者潘乃欣、陳婕翎／台北25日電
鴻海董事長郭台銘日前捐助成立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院，台大癌醫改成為台大醫院的分院，最快明年1月上路。台大癌醫院長楊志新樂見其成，強調和郭董關係不會改變。(記者蘇健忠／攝影)
鴻海董事長郭台銘日前捐助成立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院，台大癌醫改成為台大醫院的分院，最快明年1月上路。台大癌醫院長楊志新樂見其成，強調和郭董關係不會改變。(記者蘇健忠／攝影)

鴻海創辦人郭台銘捐助成立台大附設癌醫中心醫院，但台大癌醫每月虧損4000到5000萬元台幣間，由台大校務基金承擔，如不改制，預估明年夏天校務基金就會用罄。台大校務會議昨決議，台大癌醫改成台大醫院分院，行政層級降一級，但可獲更多資金和醫療人力。此案須經教育部和衛福部同意，最快明年1月上路。

台大癌醫編制隸屬台大醫學院，和台大醫院是兩家醫院，經費，設備，皆無法流通，連醫護人力調度都有行政障礙。台大校長管中閔表示，目前與鴻海點交捐助約100億元，捐助人只是捐錢，對行政層級改變沒有意見。台大癌醫改制後，希望能維持郭台銘捐助理念，與台大醫院結合轉虧為盈。

台大副校長張上淳說，國內癌症病人愈來愈多，台大醫院照顧量能不足，改制對兩邊都有助益。台大癌醫院長楊志新也樂見其成，認為更改行程體制，有助癌醫與總院人才交流，總院可財務支援，也強調和郭台銘關係不會改變，服務內容及架構仍以治療癌症為主。

張上淳說，改制後從本來只隸屬醫學院，變成醫學院下設的台大醫院的分院，運作不改變，床位也維持原訂計畫，初期未完全開床，130床只開85床，病人數不足，也就影響收入。張上淳說，台大癌醫從原本由校務基金支持，未來改由台大醫院作業基金支持，台大癌醫逐步還款。

衛福部次長石崇良解釋，台大癌醫由台灣大學校務基金支持，虧錢只能仰賴學校募款，研判如今併至醫學院附設醫院，主要原因就是財務壓力，改善人力調度只是附加效果。

石崇良說，台大癌醫改為分院僅涉及醫院名稱變更，屬於內部位階改變，硬體人員不改，不需衛福部會議審查，僅需台大修改組織章程，送交教育部核准，再向衛生局申請名稱變更報備、衛福部核備即可。

教育部 郭台銘 癌症

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