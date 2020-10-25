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爭議13年！美麗灣渡假村 台東縣府6.3億買回

記者羅紹平、尤聰光／台東25日電
台東美麗灣渡假村開發案，仲裁結果出爐，裁定台東縣政府以6.29億元台幣買回建物。圖為美麗灣飯店外觀。(本報資料照片)
台東美麗灣渡假村開發案，仲裁結果出爐，裁定台東縣政府以6.29億元台幣買回建物。圖為美麗灣飯店外觀。(本報資料照片)

爭議13年的台東美麗灣渡假村開發案，仲裁結果出爐，裁定台東縣政府以6.29億元台幣(約2197萬美元)買回建物；至於美麗灣業者向台東縣政府請求12億1000萬元台幣(約4226萬美元)損害賠償部分，被仲裁庭駁回。台東縣長饒慶鈴昨天表示接受仲裁結果，後續不會再提民事訴訟；環保團體則主張拆除所有建物，將海岸歸還人民。

台東杉原海邊美麗灣渡假村位於台東縣卑南鄉富山村，2004年，台東縣政府將杉原海水浴場BOT給美麗灣渡假村公司，使用期限50年，簽約時核定開發面積0.95公頃，後因業者規畫擴大美麗灣基地為6公頃，引發環評爭議。

美麗灣渡假村因環評卡關，2007年主體建築完工迄今無法營業。後來幾度環評有條件通過，又被行政法院撤銷環評，撤銷理由是台東縣府環保局未迴避「球員兼裁判」介入環評。

業者德安開發認為，繼續提環評也無濟於事，在2018年7月提出仲裁，請求損害賠償及移轉建築物，向台東縣政府求償12.1億元，今年6月進行建物鑑價。

中華民國仲裁協會仲裁庭前天做成判斷，指開發案為美麗灣公司自行規畫，該公司應自負盈虧，駁回美麗灣公司請求損害賠償，台東縣府無須負擔；建築物部分則依契約，採縣府主張的估價，以6.29億元移轉給縣府。

饒慶鈴說，未來美麗灣將正名為「杉原灣」，廣納各方意見，配合中央向山海致敬政策，尊重居民與部落意見，與部落居民共同經營，發展杉原灣為環境、海洋教育據點，讓生態、環境與觀光三贏。

對於要買回飯店主建物，縣府財經處長盧協昌說，台東縣府財政困窘，一年自有稅收約18億元，有九成歲出是靠中央補助，縣府只能撙節支出或清理被占用的資產，不排除清理部分使用率不高的公有土地來籌款。

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